Україна отримала від США ще майже 190 тисяч доз вакцини Pfizer

У неділю, 29 серпня, в Україні прибула чергова партія COVID-вакцини Pfizer-BioNTech від уряду Сполучених Штатів Америки. Партію вакцини в розмірі 188 370 доз допоміг доставити Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)﻿, повідомляє РБК-Украина.

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"Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом США через ініціативу COVAX в рамках глобальних заходів щодо забезпечення справедливого та рівного доступу до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу", - заявили в ЮНІСЕФ.﻿
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Нова партія вакцини Pfizer-BioNTech буде використана для щеплення українців у центрах масової вакцинації та для імунізації організованих колективів.﻿

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"До кінця 2021 року, як очікується, Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в рамках ініціативи", - додали в організації.
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Автор: Дмитро Левицький

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