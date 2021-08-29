Як прибрати подряпини на пластику автомобільного салону

Коли подряпину отримує фарбована деталь кузова, рішення зрозуміле: на вас чекає маляр. А якщо випадкове пошкодження з’явилося на пластику? Можна спробувати кілька варіантів усунення проблеми, повідомляє 24 Канал.

Чомусь вважається, що нефарбований пластик – нормальна справа для поверхонь, які часто піддаються ризику пошкодження – чи то торпедо, на яке кладуть ноги і ключі від гаража, чи то бампери, якими розсувають кущі на путівцях. При цьому якось не береться до уваги те, що “заматований” або грубо подряпаний пластик так само старить автомобіль, як і затерта фарба. Ми дамо декілька рецептів відновлення пластикових поверхонь, але відразу попереджаємо: таких гарантій, як з перефарбуванням металу, тут бути не може.

Дрібні подряпини і потертості часто можна замаскувати, натираючи деталь якісним поліролем

Отже, при усуненні подряпин на пластику багато залежить від типу полімеру, з якого зроблено деталь. Є два головні типи пластиків – термопласти і термореактиви (або реактопласти).

Деталі з термопластичних полімерів можна розплавити або пом’якшити на деякий час, пластики-реактопласти такої можливості не мають, але більшість з них добре полірується абразивними поліролями (інструментом). Детально про усунення пошкоджень на різних типах пластику ми розповімо нижче, додамо лише, що майже завжди тип пластику можна дізнатися з маркування на зворотному боці деталі.

Торпедо та інші великі фрагменти інтер’єру зазвичай зроблені з термопластів, які можна відновлювати шляхом нагріву. М’яких елементів це майже не стосується

Фарбований пластик

Такі деталі трапляються як в інтер’єрі, так і в екстер’єрі. Зазвичай вони не мають рельєфної фактури (гладкі), часто імітують алюміній або карбон, “рояльний” лак. В такому випадку неважливо, якого типу сам пластик – глибоку подряпину на фарбі можна усунути лише перефарбуванням. Якщо подряпина на фарбі неглибока і не дістає до основи, можна спробувати заполірувати її, як на кузові. А при нанесенні фарби майте на увазі, що для багатьох типів пластику потрібен спеціальний грунт, оскільки вони “відштовхують” фарбу (це пластики, що маркуються PE, PE-LD, PE-HD, PP, TPO, TЕO).

Якщо фарбу пошкоджено аж до самого пластику, проблему можна вирішити лише фарбуванням

Глянцеві та “хромовані” поверхні

Глянцева поверхня пластику, яку звуть ще “рояльним лаком”, може бути як фарбованою, так і суто пластиковою. В обох випадках неглибокі подряпини та потертості можна спробувати полірувати абразивними засобами, причому на невисокій швидкості інструмента. Попередньо варто порадитися з професійним полірувальником. Хромовані деталі в оздобленні сучасних автомобілів майже завжди зроблено з пластику (найчастіше це реактопласт PPO), прибрати глибоку подряпину на цьому “хромі” неможливо.

Полімери-термопласти при акуратному нагріві проявляють здатність до регенерації: їхня поверхня частково відновлюється

Термопластики

Великі подряпини на деталях з матеріалів цієї групи часто можна усунути або зменшити за допомогою обережного нагріву пошкодженого місця. Зручно використовувати будівельний фен, але дуже важливо не перегріти деталь, яка вже за 300о С починає плавитися або втрачати форму. Нагріваючи пластик, ніякого іншого впливу на нього не чиніть – подряпина почне розгладжуватись шляхом внутрішніх процесів на поверхні пластика. Деякі з термопластичних полімерів (наприклад, з маркуванням PA та PVC) можна шліфувати, щоб прибрати пошкодження.

Термореактиви

Реактопласти застосовуються в автомобілі рідше термопластичних матеріалів, але вони зустрічаються і в інтер’єрі, і у зовнішньому оздобленні автомобілів.

Майже завжди вони тверді й геть не еластичні. Вони ніяк не реагують на нагрів. Тобто прибрати з них подряпину феном зазвичай не вдається, частіше допомагає полірування абразивними матеріалами. Врахуйте, що іноді велику подряпину на пластику не обов’язково зашліфовувати на всю глибину. Буває достатньо частково зменшити її та згладити краї – і вона стане майже непомітною, особливо якщо періодично обробляти деталь правильно підібраним поліролем.

Досвідчені фахівці з детейлінгу зазвичай знають, які деталі в тій чи іншій моделі авто можна полірувати, які – небажано

Кілька порад щодо подряпин на пластику

Якщо ви не маєте великого досвіду в оцінці типу пластику та його властивостей, протестуйте способи боротьби з подряпиною на непомітній ділянці деталі.

Іноді щоб прибрати (або приховати) дрібні подряпини та потертості на пластику, достатньо добре наполірувати його якісним поліролем для пластикових поверхонь. Добре, якщо поліроль буде кольоровим – з підфарбовуючим ефектом. Деякі автомобілісти використовують для цього копіювальний папір чорного кольору.

Майте на увазі, що у деяких моделей авто чорні або темно-сірі деталі екстер’єру насправді не є пластиком у чистому вигляді, а таки мають лакофарбове покриття (наприклад, офіційні Hyundai Tucson I в Україні).

Як бачите, способів освіжити пластикові деталі чимало, хоча й не всі з них ефективні та безпечні для деталей. Але найбільш надійний варіант – берегти нефарбовані пластикові частини від подряпин. Особливо пам’ятайте про це при виїздах на природу та при перевезенні негабаритних предметів у багажнику та салоні.

Старий пластик матиме гарний вигляд, якщо постійно доглядати за ним

Рекомендація:

Збираючись полірувати пластик, фарбувати або смажити його феном, згадайте про ще один варіант – заміну деталі новою або вживаною у гарному стані. На українських шротах-розборках зараз чимало автомобілів, з яких розкуповують у першу чергу компоненти “життєво важливих” систем. При цьому елементи оздоблення в основному мають менший попит, тож є непогані шанси придбати пластикову деталь без пошкоджень або слідів зносу.