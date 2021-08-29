Які європейські автовиробники розлучаться з ДВС

Численні заяви і публікації про те, що якийсь виробник припиняє виробництво автомобілів з бензиновими і дизельними моторами, насправді не такі однозначні, як здається на перший погляд. І дати цих припинень - не глобальне, а нерідко стосуються тільки якогось регіону, повідомляє Autoconsulting.

Дані про те, як буде проходити електрифікація автомобільної галузі в європейських країнах були зібрані в доповіді Європейської Асоціації перевізників автомобілів ECG і аналітичної компанії Automotive from Ultima Media. Вони охоплюють період з 2021-го по 2035 рік. І про те, що планують в країнах сайт вже розповідав.

Сьогодні про те, як під європейські заборони будуть підлаштовуватися автовиробники. Адже вони, фактично, отримали подвійне навантаження. Перехід на екологічно чистий транспорт збігся з карантином і спадом продажів. А якщо додати сюди світовий дефіцит мікрочіпів, то навантаження вийде потрійний.

За даними дослідження ECG і Automotive from Ultima Media, в результаті на відновлення європейського автопрому потрібні майже десять років. Криза Covid призвела до різкого падіння загального обсягу продажів автомобілів в 2020 році - до 13,69 млн одиниць. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, це - на 23,7% менше. Загальні обсяги в 2021 році виростуть на 9,6% і досягнуть 15,01 млн одиниць. Відновлення європейського ринку продовжиться з подальшим зростанням на 6% і досягне 15,92 млн одиниць в 2022 році. Однак, підкреслюють аналітики, це зростання починається з низькою базової точки пандемії, і не компенсує значний занепад в 2020 році. Швидше за все, буде потрібно час до 2027-2028 років, перш ніж обсяги в європейському регіоні досягнуто до пандемічного рівня в 18 мільйонів одиниць.

Відновлення буде відбуватися в контексті безперервного спаду продажів автомобілів з силовими агрегатами ДВС. І в першу чергу - дизельних. Прогнозується, що частка обсягів продажів авто з ДВС в Європі впаде з 77,4% в 2020 році до 68,1% в 2021 році і до 63,3% у 2022 році. Відповідно, зростання обсягів реалізації буде досягатися тільки завдяки різкому збільшенню попиту на електромобілі і PHEV. При цьому, частка таких електрокарів буде рости. З 10,2% продажів в 2020 році, до 14,0% в 2021 році і до 16,1% у 2022 році.

При цьому, кінця 2021 року виробництво зросте лише на 5,46%, з огляду на триваючу брак мікросхем і інших матеріалів, що впливає на виробничий ланцюжок поставок. Позначиться також дефіцит робочої сили і таких матеріалів, як сталь, поролон, шкіра, гума. Частково повільне відновлення аналітики пояснюють ще й тим, що сьогодні OEM-виробники роблять упор на прибуток, а не на обсяг виробництва. Відповідно, вони віддають пріоритет транспортним засобам з більш високою маржею - таким, як позашляховики і моделі преміум-класу. Переважна більшість автомобільних марок не прагне до високих обсягів продажів автомобілів з більш низькою маржею, особливо під час перебоїв в ланцюжку поставок. У зв'язку з усім вищесказаним, відновлення буде відбуватися поступово.

Протягом найближчих 15 років виробництво автомобілів в Європі перейде на електромобілі через політику досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2050 року в ЄС і Великобританії, заборони ЄС на продаж автомобілів з ДВС з 2035 року і вимог програми "Fit for 55". Тим часом, останній план ЄС з питань клімату на період до 2030 року додатково визначає скорочення викидів CO 2 на 50% на км, в порівнянні з рівнями 2021 року. А деякі європейські країни, такі як Великобританія, скорочують попит на ДВС з 2030 року. Це призведе до зниження виробництва автомобілів в європейському регіоні на 5,2% в 2031 році. Однак, хоча OEM-виробники скоротять виробництво автомобілів з ДВС для європейського регіону, щоб уникнути накопичення непроданих авто, повністю воно не припиниться. Адже триватиме виробництво автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами на експорт. В першу чергу для Китаю, США та країн Азії. Але в перспективі, оскільки Китай прагне до 2060 року досягти нульового рівня викидів вуглецю, а США - знову приєднуються до Паризькому угодою, переважаючий експортний попит також переміститься на більш екологічні авто. Хоча, попит в цих регіонах навряд чи буде рости такими ж темпами, як в Європі.

Електрифікація може вдарити по німецькому експорту

Виробництво нових авто в Німеччині в 2020 році знизилося на 24,35%. Як очікується, в 2021 році воно виросте тільки на 3,36% через брак мікросхем і матеріалів. У 2022 році виробництво зросте на 20%, щоб компенсувати втрачені в попередні роки обсяги. Паралельно німецьке автомобільне виробництво знаходиться в процесі трансформації, оскільки до 2035 року випуск автомобілів з ДВС скоротиться з приблизно 60% до менше 10%. І ці 10% будуть йти, в основному, на експорт. За прогнозами аналітиків, німецьке автомобільне виробництво, ймовірно, зазнає шок від остаточної заборони ЄС на продаж автомобілів з ДВС в 2035 році. До цього часу (2035 г) виробництво електромобілів в Німеччині складе більше 70% виробництва низьковольтних двигунів. Інші фактори, такі як часткове володіння, приведуть до подальшого скорочення випуску автомобілів в Німеччині. Крім того, тут будуть робити більший наголос на авто преміум-класу. Експорт електромобілів залишиться на високому рівні, але в цілому обсяги виробництва будуть знижуватися, у міру виведення з експлуатації автомобілів з ДВС.

Електромобілі відкривають хороші можливості виробництва і експорту для французьких OEM-виробників. У 2020 році випуск легкових авто у Франції знизився на 38,48%. У 2021 році очікується зростання на 20% - до 1,59 млн одиниць. Виробництво у Франції, в основному, призначене для внутрішнього ринку. Але, оскільки Renault і Stellantis оголосили про великих плани по випуску електромобілів, очікується, що виробничий мікс буде, в значній мірі, орієнтуватися на електромобілі з акумуляторними батареями. А їх поставки направлять і до Європи, і за її межі. Компанія Peugeot з Stellantis заявила, що в 2025 році вона стане на 100% електричної. Renault об'єднує три заводи на півночі Франції в «ElectriCity», де планує виробляти 400 000 електромобілів на рік 2025 р І Renault, і Stellantis націлені на стимулювання експорту і отримання прибутку від зростання попиту на електромобілі в Європі.

У Великобританії в 2020 році обсяги виробництва скоротилися на 28,86%. Очікується, що в 2021 році випуск автомобілів повинен вирости на 9,18%. Шок від COVID-19 і Brexit привів до різкого зниження місцевого виробництва. Але глобальні виробники для поліпшення перспектив оголосили про нові виробничих вимогах для Великобританії. Вони повинні допомогти у випуску електромобілів Nissan, Jaguar Land Rover і Stellantis. Уряд Великобританії також має намір просувати автомобілі на водневих паливних елементах.

Інвестиції Stellantis можуть допомогти відродити італійське виробництво і експорт. У 2020 році в Італії стався 15% -ве скорочення випуску легкових авто. У 2021 році очікується майже повне відновлення італійського ринку. Але цьому може перешкодити дефіцит пропозиції. Інвестиції Stellantis допоможуть збільшити експорт Jeep і Fiat на нові ринки, а також - перетворити завод в Мелфі в центр електромобілів. Хоча експерти не очікують, що Італія відновить виробництво і експорт понад рівні, що існували до COVID. Поетапну відмову від автомобілів з ДВС після 2030 року, ймовірно, призведе до скорочення виробництва в Італії, особливо в зв'язку з падінням експортного попиту на авто ДВС.

Виробництво в Іспанії навпаки буде залежати від розвитку електромобілів. Обсяги випуску легкових авто в Іспанії в 2020 році знизилося на 19,6%. В даний час аналітики прогнозують щорічне зростання на 4%. У тому числі і в цьому році. Іспанія переважно є виробничою базою ДВС, і розвиток виробництва електромобілів в інших країнах Європи вдарить по її обсягами. Однак OEM-виробники інвестують у виробництво електромобілів в Іспанії. VW сформує центр електричної мобільності в Іспанії для своєї дочірньої компанії SEAT. У той же час Ford також, ймовірно, збільшить випуск електромобілів в Іспанії, щоб досягти цілей за обсягами електромобілів в Європі. Stellantis буде використовувати свій завод в Віго для виробництва легких комерційних автомобілів, в тому числі K9 для Toyota. В цілому, обсяги виробництва в Іспанії навряд чи відновляться до тих пір, поки не почнеться зростання випуску електромобілів. Однак, і тоді загальний обсяг виробництва може скоротитися, оскільки випуск автомобілів з ДВС буде припинений після 2030 року.