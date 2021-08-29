На дорогах з'являться нові радари TruCAM

Патрульна поліція отримала в розпорядження чергову партію радарів TruCAM. З 30 серпня їх почнуть використовувати в шести областях України, повідомляє АвтоПортал.

Як пише прес-служба Патрульній поліції, правоохоронці з радарами TruCAM будуть контролювати швидкісний режим на 10 ділянках доріг в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.

Радари TruCAM будуть працювати як в населених пунктах, так і на трасах. Їх розташування не є секретом - вони відзначені на картах, а в поліції опублікували адреси патрулювання екіпажів:

• Краматорськ, вул Лівобережна;

• 4-9 км дороги P-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище;

• Запоріжжя, вул. Скворцова;

• Бердянськ, Мелітопольське шосе

• 51-55 км дороги Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига;

• 137-139 км дороги Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига;

• 113-116 км дороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський;

• Кропивницький, вул. Вокзальна;

• Кропивницький, вул. Мурманська;

• 519-532 км адорогі М-03 Київ-Харків-Довжанський.

В цілому поліцією вже використовуються 180 приладів TruCAM на 319 ділянках доріг. Про контроль швидкісного режиму попереджають дорожні знаки, а в патрульних авто увімкнено проблискові маячки.