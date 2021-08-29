На дорогах з'являться нові радари TruCAM
Патрульна поліція отримала в розпорядження чергову партію радарів TruCAM. З 30 серпня їх почнуть використовувати в шести областях України, повідомляє АвтоПортал.
Як пише прес-служба Патрульній поліції, правоохоронці з радарами TruCAM будуть контролювати швидкісний режим на 10 ділянках доріг в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.
Радари TruCAM будуть працювати як в населених пунктах, так і на трасах. Їх розташування не є секретом - вони відзначені на картах, а в поліції опублікували адреси патрулювання екіпажів:
• Краматорськ, вул Лівобережна;
• 4-9 км дороги P-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище;
• Запоріжжя, вул. Скворцова;
• Бердянськ, Мелітопольське шосе
• 51-55 км дороги Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига;
• 137-139 км дороги Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига;
• 113-116 км дороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський;
• Кропивницький, вул. Вокзальна;
• Кропивницький, вул. Мурманська;
• 519-532 км адорогі М-03 Київ-Харків-Довжанський.
В цілому поліцією вже використовуються 180 приладів TruCAM на 319 ділянках доріг. Про контроль швидкісного режиму попереджають дорожні знаки, а в патрульних авто увімкнено проблискові маячки.