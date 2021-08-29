Байден заснув: у мережі запустили фейк про зустріч лідерів США та Ізраїлю

У Twitter став вірусним ролик із президентом США Джо Байденом, котрий нібито заснув на офіційній зустрічі. Вона відбулася з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє Обозреватель.

Нафталі Беннет і Джо Байден на зустрічі

Кадри виявилися фейком, а в їхньому розповсюдженні запідозрили республіканських членів Конгресу.

Зазначається, що спершу запис у своєму Twitter опублікував республіканець Джозеф Левіс. Потім його репост зробили конгресменки Марджорі Тейлор Грін і Лорен Боберт. Вони навіть вимагали усунути Байдена з посади і заявили, що через поведінку президента "Америка перебуває у небезпеці".

????| #Biden falls asleep during press conference with #Israel's PM Bennett



▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.

▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF — EHA News (@eha_news) August 28, 2021

Однак користувачі одразу вказали, що відео або фейкове, або просто неповне: "Його руки рухаються", "Знову брехня. Це називається "слухати з повагою і увагою", "Байден одразу ж відповідає. Опублікуйте повне відео, і ви зрозумієте, що це брехня"

На оригінальному відео із зустрічі політиків, яке опубліковано на YouTube-каналі C-SPAN, дійсно можна помітити, що Байден сидів, опустивши погляд вниз.

Але порівняно з його статичною позою на фейковому ролику, на цьому видно, що американський лідер, схрестивши долоні в замок, постійно перебирає пальцями. Також на відео він одразу починає говорити після того, як свою промову завершив його співрозмовник.