Тіна Кароль зізналася в коханні особливому чоловікові
Це її піар-менеджер Павло Орлов, який 27 серпня відзначив день народження, а співачка не змогла пропустити таку подію і публічно зізналася чоловікові в любові, повідомляє РБК-Украина.
Так, в Instagram Stories вона запостила фото Павла, на якому він розташувався з книгою в руках на тлі гвинтових сходів і посміхається в камеру.
"Життя - гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження, "ПО", - залишила зворушливе послання імениннику Кароль.
Минулого року на честь дня народження Орлова, Кароль влаштувала йому приємний сюрприз. Вона організувала персонально для іменинника унікальний вечір класичної музики - в залі були тільки співачка і її піарник і близька людина.
"Коханий мій. Ти справжній Хранитель мій. Я дуже сильно люблю. Інше... не публічно", - підписала тоді спільне відео з Павлом Тіна.