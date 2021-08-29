Тіна Кароль зізналася в коханні особливому чоловікові

Це її піар-менеджер Павло Орлов, який 27 серпня відзначив день народження, а співачка не змогла пропустити таку подію і публічно зізналася чоловікові в любові, повідомляє РБК-Украина.

Так, в Instagram Stories вона запостила фото Павла, на якому він розташувався з книгою в руках на тлі гвинтових сходів і посміхається в камеру.

"Життя - гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження, "ПО" , - залишила зворушливе послання імениннику Кароль.

Тіна душевно звернулася до близького чоловіка-іменинника (instagram.com/tina_karol)

Минулого року на честь дня народження Орлова, Кароль влаштувала йому приємний сюрприз. Вона організувала персонально для іменинника унікальний вечір класичної музики - в залі були тільки співачка і її піарник і близька людина.