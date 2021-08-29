Таліби розстріляли відомого афганського музиканта

Представники радикального руху "Талібан" розстріляли відомого афганського музиканта Фавада Андарабі, який виступав проти ісламістського руху, повідомляє УНИАН.

Вбивство сталося в Андарабі (провінція Баглан) в суботу, 28 серпня. Таліби вивели чоловіка з власного будинку і розстріляли.

Колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Мохаммад Масуд Андарабі напісал в Twitter, що Фавад Андарабі своїми піснями "просто доставляв радість цій долині і її жителям".

"Як він тут співав, "Наша прекрасна долина... Країна наших предків "не підкориться жорстокості Талібану" , - зазначив екс-міністр.

Раніше стало відомо, що таліби вирішили заборонити публічне виконання музики в країні.