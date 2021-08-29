Ахметов привітав донеччан із Днем міста та висловив упевненість у поверненні миру
Український бізнесмен Рінат Ахметов привітав жителів тимчасово непідконтрольного Україні Донецька з Днем міста та Днем шахтаря, запевнивши їх у тому, що рано чи пізно мирне життя повернеться в регіон, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Дорогі друзі! Земляки! Від щирого серця вітаю вас із Днем шахтаря та Днем міста! Я виріс у шахтарській сім'ї і точно знаю, що ця професія потребує безстрашності та самовіддачі, сили духу та витривалості. Бути шахтарем - це бути людиною, яка готова до небезпечної та складної праці. Бути шахтарем - це бути вірним товаришем і завжди слідувати принципам взаємовиручки", - йдеться в привітанні, яке прес-служба Ахметова передала агентству "Інтерфакс-Україна".
У ньому наголошується, що День міста Донецька і День шахтаря - це свята, "які невіддільні одне від одного".
"Доля мого рідного міста навіки переплетена з шахтарською працею. Побудований на шахтах, створений тими, хто знає ціну праці, я знаю, Донецьк - найкраще місто на землі, і вірю, що мирне життя повернеться до нього, а навколо "Донбас Арени" зацвітуть троянди", - наголосив Ахметов.