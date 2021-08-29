Ахметов привітав донеччан із Днем міста та висловив упевненість у поверненні миру

Український бізнесмен Рінат Ахметов привітав жителів тимчасово непідконтрольного Україні Донецька з Днем міста та Днем шахтаря, запевнивши їх у тому, що рано чи пізно мирне життя повернеться в регіон, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Дорогі друзі! Земляки! Від щирого серця вітаю вас із Днем шахтаря та Днем міста! Я виріс у шахтарській сім'ї і точно знаю, що ця професія потребує безстрашності та самовіддачі, сили духу та витривалості. Бути шахтарем - це бути людиною, яка готова до небезпечної та складної праці. Бути шахтарем - це бути вірним товаришем і завжди слідувати принципам взаємовиручки" , - йдеться в привітанні, яке прес-служба Ахметова передала агентству "Інтерфакс-Україна".

У ньому наголошується, що День міста Донецька і День шахтаря - це свята, "які невіддільні одне від одного".