Зеленський посмертно присвоїв звання Героя двом загиблим у 2014-му

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників України вручив українським військовослужбовцям державні нагороди за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба глави держави в неділю, президент, зокрема, посмертно присвоїв звання Героя України двом українським захисникам, які загинули в жовтні 2014 року.

"Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, рятуючи травмованого товариша зі служби, Горбенко був смертельно поранений осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

"Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" також посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області", - наголошують в Офісі президента.

Там додають, що нагороду отримали батьки Віктора Петро Степанович та Марія Мирославівна.