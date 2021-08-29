Частину України накриє 33-градусна спекою

Погода в Україні у понеділок, 30 серпня, принесе сильну спеку в деякі області, в той час як інші регіони буде поливати прохолодними дощами.

У понеділок дощі охоплять частину заходу, півночі, центральні і південно-західні області, розповідає " РБК-Україна ".

Температура завтра буде наступною: на заході + 18 + 21 вдень, на півночі + 25 + 28 вдень, в центрі і на півдні + 26 + 32, а на сході + 30 + 33 градуси спеки.

"30 серпня в Херсонській, Миколаївській областях та в Криму, в Одеській, Луганській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили синоптики.

У Києві завтра можливий дощ з грозою, температура + 25 + 27 вдень, + 16 + 18 в нічний час.

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Автор: Світлана Мащенко