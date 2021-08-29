У США за роботу з дому починають платити менше

Співробітники Google в США, які вирішили зробити свою роботу віддаленої, отримуватимуть менше, ніж їх колеги, які продовжать працювати в офісах технологічного гіганта, повідомляє Nigroll.

Хоча незрозуміло, що саме спонукало компанію на таке скорочення (на тлі величезних доходів Googlе економія виглядає мізерною), передбачається, що багато інших фірм можуть послідувати цьому прикладу.

У розпорядження журналістів потрапив «калькулятор зарплат» в Googlе, з якого і видно, що тут настають скорочення. Подібну практику почали здійснювати в Twitter, Facebook і деяких інших компаніях Кремнієвої долини, але очікується, що тенденція пошириться ширше.

При цьому в Google скорочення зарплат компенсується економією часу, і чим далі живе співробітник, тим більше з нього спишуть. Наприклад, співробітник, який їде в нью-йоркський офіс на поїзді протягом години з Стемфорді, Коннектікут, отримає на 15% менше, якщо залишиться працювати з дому. У той же час працівник, який живе в самому Нью-Йорку, не втратить в зарплаті, навіть якщо буде працювати віддалено. У Бостоні або Сіетлі скорочення за віддалену роботу складе у вересні 2021 року 5-10%, згідно з тим же калькулятору. А ось в Сан-Франциско працівники, які живуть у відносно недорогому районі на озері Тахо, втратять 25% зарплати