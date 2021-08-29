У США почнуть будувати гравітаційний акумулятор

На цьому тижні компанія Energy Vault залучила $ 100 млн інвестицій на запуск будівництва перших гравітаційних накопичувачів енергії. Серед інвесторів компанії SoftBank і Aramco, що підкреслює цінність проекту. Першу установку до кінця року почнуть будувати в США, а з наступного року - в Європі, на Близькому Сході і в Австралії, повідомляє 3Dnews.

Установка EVx є автоматичний баштовий кран з шістьма стрілами. Енергія запасається в процесі підняття на висоту 35-тонних блоків, зроблених на місці з будь-якого сміття. Вдень і в вітряну погоду надлишок відновлюваної сонячної або вітряної енергії пускається на електромотори крана, які піднімають блоки на висоту. Спуск блоків на землю під дією гравітації запускає зворотний процес - вироблення електроенергії в електрогенераторах.

Джерело зображення: Energy Vault

Стверджується, що ККД установки досягає 85%. У підготовленому проекті установка найбільш ефективна для віддачі максимальної потужності протягом 2-4 годин. Експлуатаційний ресурс EVx перевищує 35 років, а обслуговування кранами декількох майданчиків дозволяє масштабувати запасається ємність до декількох гігават-годин.