Українська діаспора зібрала 20 млн доларів на заповідник "Бабин Яр"
Світовий конгрес українців зібрав меценатів з діаспори, готових виділити 20 млн доларів на підтримку проєкту Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", розробленого Інститутом історії України Національної академії наук України, повідомляє Украина 24.
Подробиці ініціативи розповів президент Світового конгресу українців Павло Грод.
"Світовий конгрес українців, який об'єднує 20-мільйонну діаспору в 65 країнах світу, цікавиться меморіалізацією в Україні, це наша спільна історична пам'ять: Голодомор, Революція Гідності, Бабин Яр. Нам важливо, щоб будь-які проєкти, чи то по Голодомору або Бабиному Яру, були під контролем держави, щоб це були національні проєкти. Кожен проєкт Голокосту у світі є державним, не приватним. І нам було важливо підтримати національний проект, ми погодься підтримати його і державний заповідник, щоб вони "отримали руки і ноги". Ми сподіваємося, що до перших 20 млн доларів долучаться і інші донори. Ми як світове українство зібрали кілька ключових меценатів з діаспори, які були готові були приєднатися", - зазначив Ґрод.
За його словами, важливо, щоб було створено наглядову раду, призначену державою,
"Держава повинна контролювати проєкт, призначати експертів, визначати, як має розповідатися ця історія. Тільки українці повинні розповідати свою історію. Ми вважаємо, що держава повинна сформувати правильний комітет, правильну наглядову раду. Темпи проблематичні, попередній президент України створив робочу групу, проєктну комісію, проєкт вже півтора місяці як готовий. Ми працюємо з Інститутом національної пам'яті, щоб удосконалити проєкт, допомогти створити проєктний план. Цей проєкт дуже важливий на світовому рівні, важливо, щоб історія була розказана рівномірно, так як він стосується і євреїв, і українців, і інших", - заявив Грод.