Українська діаспора зібрала 20 млн доларів на заповідник "Бабин Яр"

Світовий конгрес українців зібрав меценатів з діаспори, готових виділити 20 млн доларів на підтримку проєкту Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", розробленого Інститутом історії України Національної академії наук України, повідомляє Украина 24.

Подробиці ініціативи розповів президент Світового конгресу українців Павло Грод.

"Світовий конгрес українців, який об'єднує 20-мільйонну діаспору в 65 країнах світу, цікавиться меморіалізацією в Україні, це наша спільна історична пам'ять: Голодомор, Революція Гідності, Бабин Яр. Нам важливо, щоб будь-які проєкти, чи то по Голодомору або Бабиному Яру, були під контролем держави, щоб це були національні проєкти. Кожен проєкт Голокосту у світі є державним, не приватним. І нам було важливо підтримати національний проект, ми погодься підтримати його і державний заповідник, щоб вони "отримали руки і ноги". Ми сподіваємося, що до перших 20 млн доларів долучаться і інші донори. Ми як світове українство зібрали кілька ключових меценатів з діаспори, які були готові були приєднатися" , - зазначив Ґрод.

За його словами, важливо, щоб було створено наглядову раду, призначену державою,