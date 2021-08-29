Американські військові кораблі в Тайванській протоці обурили Китай

Міністерство оборони КНР висловило протест у зв'язку з проходом кораблів військово-морського флоту США, ракетного есмінця Kidd і катераи берегової оборони Munro через Тайванськуй протоку.

Офіційний Пекін кваліфікував ці дії як провокацію.

"Ми в самій категоричній формі засуджуємо подібні дії. Вони свідчать, що США - головна загроза регіональної стабільності", - йдеться в заяві.

"Проведений на законних підставах перехід через протоку демонструє прихильність США принципам свободи в Індійському і Тихому океанах", - підкреслило командування Сьомого американського флоту.

Протока, ширина якої становить близько 160 кілометрів - міжнародні води. Однак американський демарш був покликаний показати Китаю, що США не мають наміру залишати тайваньських союзників один на один з комуністичної імперією, яка не приховує прагнення приєднати Тайвань.

Адміністрація Байдена вважає саме Китай своїм головним зовнішньополітичним противником.