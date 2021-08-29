Лідер талібів прибув до Афганістану

Лідер руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзаде прибув до Афганістану, пишуть афганські ЗМІ, повідомляє Интерфакс-Украина.

За наявною інформацією, в роки перебування сил США і їх союзників в Афганістані Ахундзаде переховувався в сусідньому Пакистані.

"Ахундзаде знаходиться в провінції Кандагар вже чотири дні і обговорює з лідерами" Талібану "ситуацію в Афганістані і створення майбутньої системи управління", - повідомило видання Ariana News .

Ахундзаде є третім після засновника руху мулли Умара і Ахтара Мансура керівником організації. У 2013 році Ахтар Мансур оголосив про смерть мулли Умара і був призначений його наступником. Мансур був убитий в 2016 році ударом з американського безпілотника після чого Хайбатулла Ахундзаде був оголошений главою талібів.

У липні-серпні бойовики на тлі виведення з Афганістану військ США та їхніх союзників захопили одну за одною майже всі провінції країни, увійшовши 15 серпня в Кабул. За кілька годин до захоплення столиці Афганістану талібами з країни втік президент Ашраф Гані. Його приклад наслідували багато керівників країни.

В даний час лише провінція Панджшер не контролюється радикалами. Лідер Панджшері Ахмад Масуд, син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, виступає за створення в країні уряду за участю представників усіх національних меншин.

Лідери захопив Афганістан радикального руху запевняють, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду в країні.

Прес-секретар руху Забіхула Муджахід заявив, що інклюзивна уряд буде сформовано в найближчі дні, консультації з цього питання тривають.