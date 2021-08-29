Лоукостер SkyUp прибрав з найдешевшого тарифу можливість вибирати місця заздалегідь, повідомляє Экономическая правда.

Згідно з повідомленням, раніше пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону за винятком крісел в аварійних рядах.

Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від 6 до 21 дол в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна.

Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.