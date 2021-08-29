У Порошенко розкритикували діючу владу

Загострення ситуації на Донбасі та перший з 2017 року артилерійський обстріл українського міста в тилу - результат лякливої політики нинішньої влади, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в заяві﻿ партії "Європейська солідарність".

"Російський ударний безпілотник, який влада сором‘язливо назвала "невідомого походження", який облітав Харківську область 27 серпня, безперешкодно виконав свої розвідувальні завдання, а може й імітацію бомбардування. Подібне порушення українського кордону - щонайменше причина для негайного скликання РНБО та координації з міжнародними союзниками" , - наголосили в партії.

Крім того, "Європейська солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від Путіна дотримання режиму тиші.

"Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу" , - йдеться в заяві.

Також, влада зобов’язана винайти кошти і негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення. Це посилить безпеку українських воїнів, переконані в "ЄС".

В партії також закликали скасувати обмеження, які перешкоджають протидії агресору і стримуванню його від нападів на наші сили і мирне населення.

"МО і уряд мають негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпусткам і лікарняним. А в бюджеті 2022 має бути передбачене збільшення зарплат українським військовим" , - додали в політсилі.

Разом з тим в "ЄС" вважають, що деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі погіршилася за останню добу.

Так, 28 серпня бойовики обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони Луганської та Донецької області. Внаслідок чого 10 українських воїнів отримали поранення.

29 серпня збройні формування РФ знову здійснили обстріл українських позицій. Внаслідок чого наш військовослужбовець отримав тяжкі поранення.