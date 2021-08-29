Україні загрожує погіршення ситуації з COVID-19

Україні загрожує погіршення ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19. Будуть важко хворіти люди, яким понад 65 років, оскільки серед цієї вікової групи в нашій країні найменше вакцинованих, повідомляє УНИАН.

Зараз захворюваність COVID-19 трохи наростає, проте ситуація поки досить стабільна, розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк у коментарі ТСН.uа﻿.

За її словами, в нашій країні є передумови для серйозного погіршення "коронавірусної" ситуації.

"…ми очікуємо погіршення (ситуації з розповсюдженням COVID-19 – Ред.). Його не може не бути: люди вийдуть з відпусток, з відкритого повітря перейдуть у закриті приміщення, додадуться сезонні гострі респіраторні інфекції. Тому, e будь-якому випадку, погіршення ситуації буде…" , – вважає співбесідниця.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, в цьому ж місяці в Україні стартував карантин. Зараз карантин в Україні адаптивний – країну поділено на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони.

У "зеленій" зоні найслабші обмежувальні заходи, а у "червоній" запроваджується жорсткий карантин – локдаун. Зараз вся українська держава "зелена".

Коронавірус в Україні 29 серпня – що потрібно знати

У нашій країні станом на 29 серпня вірус знайшли у 2 284 191 особи, одужали 2 206 392 пацієнти, а померли 53 720 осіб. У державі COVID-19 28 серпня діагностовано у 1906 осіб, а 27-го – у 2 082.

Вакцинація в Україні від коронавірусу розпочалася 24 лютого. Дві дози станом на 28 серпня отримали 3 594 758 осіб.