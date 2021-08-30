Загадковий Лондон: що слід знати туристу

Лондон – одне з найцікавіших міст для культурного туризму. Столиця Великобританії, напевно, асоціюється у вас з Тауерським мостом і Біг-Беном, королівською сім'єю. Ми розповімо, які пам'ятки Туманного Альбіону обов'язково потрібно відвідати туристам, повідомляє 24 Канал.

У столиці Сполученого Королівства проживає 8,9 мільйона осіб, завдяки чому Лондон отримав право вважатися третім за величиною європейським містом. Розташований в гирлі річки Темза, а його площа становить 1 572 квадратних кілометрів. Офіційна мова – англійська, населення Лондона використовує фунт стерлінгів як валюту.

Як дістатися

Найпростіший і швидкий спосіб дістатися до столиці Британії – купити квиток на літак. З Києва до Лондона літають прямі рейси та з пересадками. Найчастіше вони приземляються в Хітроу. Ціни на квитки залежать від різних факторів, в тому числі й від місяця – "найдешевшим" є березень. Оптимальним часом для бронювання вважається близько пів року до дати вильоту.

Люди, які бояться літати, можуть обрати інший спосіб пересування. Наприклад, придбати квитки в Лондон на поїзд. Найкоротший шлях – близько сорока годин, з яких три години піде на пересадки. Якщо хочете дістатися до столиці Великобританії якомога швидше, вирушайте через Варшаву і Берлін. Для любителів тривалих цікавих подорожей є туристичний варіант через Будапешт, де потрібно зробити не менше трьох пересадок.

Якщо у вас є особистий автомобіль, ви можете прокласти маршрут до Лондона своїми силами. Але врахуйте, що це поїздка не з легких: вам доведеться проїхати понад 2,4 тисячі кілометрів, перетнути Ла-Манш і кілька кордонів.

Проживання в Лондоні

Лондон – одна з найдорожчих європейських столиць. Тому і бюджет на проживання вам доведеться виділити солідний. Для того, щоб зняти місце в хостелі, вам доведеться викласти від 20 до 40 євро на день. На цю ж суму можна орендувати однокімнатний номер в передмісті. За 50 – 100 євро на добу можна зняти номер в одно- або двозірковому готелі. Але врахуйте, що кімната буде невелика, а сніданок в цю вартість не входить. Найкращий і популярний варіант у туристів – відпочинок за 100 – 200 євро на добу. На цю суму можна зняти номер зі сніданком в готелі з двома або трьома зірками. Любителям комфортного відпочинку в п'ятизіркових готелях типу Hilton або Marriott доведеться викласти 300 – 500 євро.

Шопінг та покупки

Лондон вважається однією зі світових модних столиць, тому на грандіозні розпродажі сюди з'їжджаються жінки з різних країн. Проводять їх двічі на рік – у середині літа і перед різдвяними святами. Також бувають додаткові розпродажі, але про них туристи рідко знають. Розмір знижок може досягати 75%, тому в торгових центрах представниці прекрасної статі часом влаштовують справжні баталії!

Попри високі ціни, шопінг в Лондоні – приємне проведення часу завдяки високому рівню обслуговування. Ви можете легко повернути товар з бирками та чеком назад і отримати його повну вартість, причому навіть не називаючи причини. Якщо в багатьох країнах в примірювальну можна внести не більше трьох – чотирьох речей, у Великобританії таких правил немає. Приміряти можна все, крім спідньої білизни. Якщо ви купили товар без примірки в магазині та вдома зрозуміли, що він вам не підходить, можна оформити обмін онлайн – новий розмір доставлять вам за адресою.

Ще один приємний момент: в торгових центрах Лондона немає докучливих консультантів, які кожну секунду пропонують допомогу. Якщо клієнт потребує консультації, він може сам підійти до співробітників і попросити про це. Приємно, що найкращі торгові зони в столиці Великобританії розташовані в красивих районах. Відправляйтеся на шопінг у Вест-Енд, Ріджент-стріт і Оксфорд-стріт.

Їжа та напої

Після торгових центрів обов'язково відвідайте ринки. Відзначимо, що вулична торгівля в Лондоні радує не тільки високим рівнем сервісу, але ще і гігієною. Багато торгових традицій залишаються незмінними ще з середньовічних часів, оскільки місцеве населення зворушливо ​​ставиться до них. На прилавках можна знайти все: починаючи від одягу та антикваріату, закінчуючи свіжими овочами та фруктами. Зверніть увагу на найпопулярніші продуктові ринки міста: Borough Market і Berwick Street Market.

Якщо ви хочете смачно і недорого поїсти, шукайте маленькі заклади, де можна замовити обід + каву на суму до десяти фунтів стерлінгів. Відзначимо, що більшість таких кафе належать англо-італійцям, тому закуски та кава будуть на найвищому рівні. Радимо перекусити до пізнього вечора, бо потім заклади будуть переповнені.

На Duncannon Street можна відвідати затишне кафе самообслуговування Cafe in the Crypt. Тут широкий вибір страв, в тому числі й вегетаріанських. Приходьте на 14 Ecclestone Stree, щоб зайти в модну чайну Jenny Lo's. Тут можна скуштувати традиційні китайські страви за низькою ціною. Не забудьте продегустувати й лікувальні чаї.

Пам'ятки

Лише деякі міста зможуть змагатися з Лондоном за кількістю пам'яток на квадратний метр. Наводимо список найпопулярніших.

Біг-Бен і парламент

Насамперед Лондон асоціюється у людей з великими баштовим годинником. Його висота становить 97 метрів, а звуки дзвону чути по всьому місту. Радимо помилуватися визначним пам'ятником архітектури в нічний час доби, коли чотири циферблати висвітлюють його з усіх боків. Уздовж Темзи розташований Вестмінстерський палац – ще одна важлива пам'ятка. Ви можете придбати квиток і відвідати його, щоб навіть побачити політичні дебати.

"Лондонське око"

З відомого колеса огляду відкривається чудовий краєвид на все місто. Цей культовий символ Лондона досить молодий, йому всього 20 років. Проте багато туристів асоціюють столицю Великобританії саме з ним. Зважитися покататися на колесі огляду зможе не кожен, оскільки піднятися на 97-метрову висоту в повністю скляних кабінках – той ще екстрим. Зате краєвид відкривається дивовижний.

"Лондонське око" / Фото wikimedia

Букінгемський палац

Ця будівля була побудована в 1837 році. Королівська резиденція користується особливою популярністю у туристів, тому розглянути палац через натовп народу буде важко. На даху будівлі є флагшток, за яким можна визначити, чи вдома королева: якщо прапор майорить, значить вона в палаці. Якщо вам пощастить відвідати Лондон під час свят, у вас є шанс побачити королівську сім'ю з балкона, звідки вона вітає людей.

Але не тільки монарші особи приваблюють туристів. Підійти до Букінгемського палацу можна ще й для того, щоб насолодитися іншим видовищним ритуалом – зміною королівського караулу. Ця церемонія триває менш як годину, а подивитися її можна безкоштовно. Майте на увазі, що у святкові дні зміна варти скасовується.

Телефонні будки

Попри те, що телефонними будками в нашу еру смартфонів ніхто вже не користується, вони залишаються символами Лондона. На жаль, яскравих червоних будівель в місті стає все менше і менше. Подивитися на ті з них, що ще є, можна в районі Стренд (до речі, там ідеальний міський пейзаж для фото). А якщо ви любите серіал «Доктор Хто», вирушайте на станцію метро Лондона Earl's Court, де знаходиться знаменита блакитна будка.

Собор Святого Павла

Це унікальний архітектурний шедевр в стилі бароко та ренесансу. Вважається одним із найбільших соборів у світі. Побудований в сьомому столітті нашої ери. Інтерес у туристів викликає завдяки куполу, прикрашеного свинцевими плитами.

Вестмінстерський палац і абатство

У палаці вже 5 століть проходять засідання Парламенту. Фасад за таку кількість часу багато разів реконструювався і видозмінювався, до того ж до головного будинку приєднали ще декілька споруд. Сходити на екскурсію до палацу можна тільки в період парламентських канікул. Абатство в Вестмінстері побудували приблизно в 11 столітті нашої ери. Зараз там знаходиться палата лордів і громад.

Розваги та нічне життя в Лондоні

Нічне життя в столиці Великобританії б'є ключем. Такої кількості пабів і клубів, як тут, не знайдеш у всьому Сполученому Королівстві! Сохо – найпопулярніший район, де завжди весело і панує святкова атмосфера. Найпафосніші клуби шукайте в районі Mayfair, а кращі рок-концерти – в Underworld. За свіжими діджейськими треками вирушайте в Farringdon або Hoxton.

Якщо ви не любите гучні дискотеки, сходіть ввечері в театр. Їх в Лондоні понад 120 варіантів. Більшість із них розташована в центрі, наприклад, у Вест-Енді. Якщо ви турбуєтеся, що не зможете зрозуміти й половини вистави англійською мовою, відвідайте російськомовні театри, наприклад, Лондонський Театр (Нью-Крос). Квитки недорогі – близько 20 фунтів стерлінгів.

Лондон – ідеальне місце для туристів, які цінують архітектуру, історію та красиву природу. Водночас тут можна весело провести час, насолодитися запальними вечірками та спробувати місцеві делікатеси.