30 серпня: свята, прикмети і іменинники

30 серпня в народі відзначають День Мирона. Його друга назва – Вдовині помочі. Православні іменинники в цей день: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода в перші дні вересня. Про те, що заборонено робити 30 серпня, читайте в матеріалі.

День Мирона або Вдовині помочі

У церковному календарі 30 серпня – дата вшанування пам'яті святого Мирона Кизичеського.

Мирон був хліборобом, значну частину свого урожаю віддавав нужденним. Однак чим більше він віддавав, тим більше врожаю у нього родило.

Християни 30 серпня згадують чудотворця Мирона. Джерело: Азбука Віри

30 серпня потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися й орали поле або допомагали іншим чином одиноким господаркам.

Жінки робили заготовляння на зиму, а чоловіки допомагали в городі та дворі, лагодили інвентар. Спільна робота закінчувалася зазвичай загальним обідом.

Також ходили в ліс по ожину. Крім ягід, збирали й листя, щоб заварювати їх замість чаю.

30 серпня наші предки завжди ходили в ліс по ожину. Джерело: Pexels

Крім того, до 30 серпня багато хто прагнув закінчити польові роботи.

Народні прикмети на 30 серпня

Вранці випав туман з росою – будуть погожі дні на початку вересня.

Небо затягнулося хмарами – до негоди.

Сонце на сході червоне – буде сильний вітер.

Птахи відлетіли у вирій до цього дня – у вересні рано похолодає.

Якщо 30 серпня випала гарна погода, то ранньої весни не буде.

Що не можна робити 30 серпня