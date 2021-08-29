30 серпня: свята, прикмети і іменинники
30 серпня в народі відзначають День Мирона. Його друга назва – Вдовині помочі. Православні іменинники в цей день: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода в перші дні вересня. Про те, що заборонено робити 30 серпня, читайте в матеріалі.
День Мирона або Вдовині помочі
У церковному календарі 30 серпня – дата вшанування пам'яті святого Мирона Кизичеського.
Мирон був хліборобом, значну частину свого урожаю віддавав нужденним. Однак чим більше він віддавав, тим більше врожаю у нього родило.
30 серпня потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися й орали поле або допомагали іншим чином одиноким господаркам.
Жінки робили заготовляння на зиму, а чоловіки допомагали в городі та дворі, лагодили інвентар. Спільна робота закінчувалася зазвичай загальним обідом.
Також ходили в ліс по ожину. Крім ягід, збирали й листя, щоб заварювати їх замість чаю.
Крім того, до 30 серпня багато хто прагнув закінчити польові роботи.
Народні прикмети на 30 серпня
- Вранці випав туман з росою – будуть погожі дні на початку вересня.
- Небо затягнулося хмарами – до негоди.
- Сонце на сході червоне – буде сильний вітер.
- Птахи відлетіли у вирій до цього дня – у вересні рано похолодає.
- Якщо 30 серпня випала гарна погода, то ранньої весни не буде.
Що не можна робити 30 серпня
- 30 серпня не можна оновлювати імідж: всіляко змінювати зовнішність, фарбувати волосся і робити пластичні операції на обличчі.
- Не рекомендується лінуватися в цей день, інакше почнуться проблеми з фінансами.
- Крім того, категорично заборонено злитися і конфліктувати.