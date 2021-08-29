Кількість жертв вибуху на складі в Казахстані зросла

Кількість жертв вибуху на складі в Казахстані зросла

Кількість жертв вибуху на складі боєприпасів в Жамбилській області Казахстану збільшилася до 14 осіб, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні﻿ пресслужби Міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану.

Відзначається, що сапери Міністерства оборони виявлено тіло ще однієї людини, особа якого встановлюється. Таким чином, загальне число жертв вибуху досягло 14.

Серед загиблих є і співробітники органів цивільного захисту.

Пошуки зниклих двох осіб тривають.

26 серпня на складі військової частини стався вибух, який призвів до масштабної пожежі. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 60 осіб.

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