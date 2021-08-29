Кількість жертв вибуху на складі в Казахстані зросла
Кількість жертв вибуху на складі боєприпасів в Жамбилській області Казахстану збільшилася до 14 осіб, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану.
Відзначається, що сапери Міністерства оборони виявлено тіло ще однієї людини, особа якого встановлюється. Таким чином, загальне число жертв вибуху досягло 14.
Серед загиблих є і співробітники органів цивільного захисту.
Пошуки зниклих двох осіб тривають.
26 серпня на складі військової частини стався вибух, який призвів до масштабної пожежі. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 60 осіб.