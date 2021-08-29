Зеленський привітав українських паралімпійців

Президент Володимир Зеленський привітав українських спортсменів-паралімпійців, які в п'ятий день Паралімпіади-2020 у Токіо завоювали 9 медалей, повідомляє Деловая столица.

Про це глава держави написав у своєму Twitter

"Для України 5-й день на Паралімпіаді в Токіо знову став «золотим»! Легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський довели, що найкращі! Також наші паралімпійці завоювали пʼять срібних і дві бронзові медалі. Дякую за ці перемоги! Тримаємо за вас кулаки" , — написав глава держави.

Зараз Україна перебуває на пʼятому місці командного заліку (з пріоритетом золотих нагород) і на четвертому місці за загальною кількістю медалей.

Україна має в активі 43 медалі: 10 золотих, 22 срібних, 11 бронзових.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські спортсмени Оксана Зубковська і Роман Полянський завоювали "золото" на Паралімпіаді-2020.

Пізніше українці виграли ще 4 "срібла" і одну "бронзу".