У Тихановської пояснили гучну заяву Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про небажання розривати контакти з Україною, щоб зберегти джерела доходу, оскільки Київ залишається важливим торговельним партнером Мінська, повідомляє Украина 24.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка﻿.

"Я б не шукав якоїсь логіки за всім, що зараз робить і говорить Лукашенко. Він намагається залишатися на порядку денному, генерувати новини, майже щодня він виступає з якимись дивними заявами щодо Литви, Польщі, Брюсселя, Вашингтона, ну і України. І зараз йому дуже важливо зберегти якісь джерела доходу. І Україна, яка поки що не приєдналася до всіх європейських санкцій, залишається дуже важливим партнером і покупцем продукції нафтопереробного комплексу та інших галузей, які потрапили під санкції. Він запускає такі тестові заяви і дивиться на реакцію українського уряду" , - сказав Вячорка.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 27 серпня заявив, що, "незважаючи на позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не порвати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва", передає прес-служба президента Білорусі﻿.

"Українці - це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях будемо ставитися по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціонував ваш президент" , - запевнив Лукашенко.

Раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна може підтримувати контакти з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком у разі, якщо він допоможе їй боротися з російською загрозою, яка йде з території Білорусі.