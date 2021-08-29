За США вдарив "найпотужніший в історії США" ураган

Ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США, повідомляє УНІАН.

Про це пише New York Times.

Поки що ураган класифікований як тропічний шторм 4 категорії, але цілком імовірно, що його категорію скоро підвищать - швидкість поривів вітру "Іди" поки що досягає 150 миль/год (близько 241 км/год), тоді як 5 категорія починається c 157 миль/годину (більше 252 км/год).

"Це серйозний шторм, який буде відчувати нас так, як ніколи раніше ... Це буде один з найсильніших ураганів в Луїзіані, по крайней мере, з 1850-х років", - сказав губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс 29 серпня.

Ураган "Іда" "виріс" до шторму 4 категорії / фото REUTERS

Першим на шляху урагану виявився місто Гранд-Айл. За ним знаходиться Новий Орлеан, більшість жителів якого вже евакуювалися і не дарма. З самого ранку тут дме вітер зі швидкістю понад 110 км/с.

Мер Латойя Кантрелл закликає всіх тих, хто вирішив перечекати негоду в місті, залишатися вдома. Ті, хто прислухався до її слів, уже посилено готуються зустрічати стихію, забиваючи всі вікна.

Ряд районів вже попередили про можливі затоплення - вода може піднятися до 2,7 метрів.

Примітно, що шторм обрушився на узбережжя Луїзіани в 16-ту річницю урагану "Катріна", який привів до загибелі 1833 чоловік і збитку на суму понад 100 млрд доларів.

фото REUTERS

фото REUTERS

фото REUTERS

фото REUTERS

фото REUTERS

Як ми вже повідомляли, американський президент Джо Байден вже оголосив в Луїзіані і деяких частинах Нового Орлеана надзвичайний стан на федеральному рівні.