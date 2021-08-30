Ці вправи повинен виконувати кожен чоловік, щоб запобігти появі ознак старіння

Силові тренування – одне з улюблених занять чоловіків. Але, як з'ясувалося, з їхньою допомогою можна не лише наростити бажаний рельєф, а й сповільнити появу ознак старіння. Дізнайся, які саме вправи потрібно виконувати, щоб завжди виглядати молодшим, повідомляє 24 Канал.

Знаменита дієтологиня Ріджута Дівекар у недавньому відео в інстаграмі назвала 3 вправи, які кожен чоловік повинен додати до свого розпорядку. Усе для того, щоб домогтися плоского живота, сяючої шкіри та здорового росту волосся.

Вона підкреслює, що ці вправи допомагають:

підтримувати нормальний рівень тестостерону,

гормону росту (GH),

дофаміну.

Усе для того, щоб залишатися у формі та бути щасливим щодня.

1. Присідання

Класичні присідання, в основному зосереджені на чотириголовому м'язі (м'язи стегна), зазвичай покращують поставу та допомагають зберігати пряму спину.

Важливо пам'ятати, що під час присідання коліна не повинні виходити за пальці ніг. Якщо це станеться, тиск буде йти на підколінні сухожилля, а не на чотириголові м'язи стегна. Тоді й зникне магія цієї вправи.

2. Станова тяга

Тяга – просте включення, адже це одна з найпопулярніших процедур тренування у залі. Стоячи, широко розставивши ноги, ти повинен підняти штангу з положення навпочіпки.

Ця вправа створить тиск на твій поперек, задню поверхню стегна, квадрицепси та трохи на біцепси і плечі.

3. Жим від грудей

Ще одна улюблена вправа відвідувачів спортзалу. Жим від грудей – основна вправа у день грудей і майже завжди присутня, коли мовиться про роботу над тілом своєї мрії.

Лежачи на спині на підлозі або на лаві, слід тримати ступні на підлозі, а коліна зігнутими. Переконайся, що перекладина залишається вище грудей, утримуй її зап'ястями (вони повинні бути паралельними до плечей). Підіймай руки вгору, поки вони не випрямляться.

Дивися на відео, як правильно виконувати жим від грудей:

Налягай на ці вправи, щоб відтермінувати появу ознак старіння. З їхньою допомогою ти не лише завжди залишатимешся молодшим, а й підтримуватимеш своє тіло в ідеальній формі!