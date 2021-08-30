У Раді заявили про можливі кадрові зміни в уряді восени

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключає, що восени в Кабінеті міністрів України відбудуться кадрові зміни. Стосуватимуться вони як мінімум кількох очільників міністерств, повідомляє Обозреватель.

"Я думаю, що осінь буде пов‘язана з кадровими змінами. Я не буду називати зараз прізвища, але до деяких міністрів є претензії у Верховної Ради, у профільних комітетів, а також, думаю, що й у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я прогнозую" , – сказав Разумков.

За його словами, дискутувати щодо масштабів кадрових змін в уряді будуть профільні парламентські комітети та фракція "Слуга народу".

Додамо, що останніми змінами в Кабміні було звільнення Арсена Авакова, відставку якого підтримали народні обранці під час голосування 15 липня. Замість нього на посаду міністра внутрішніх справ прийшов "Слуга народу" Денис Монастирьский.