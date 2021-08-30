Макрон назвав умови офіційного визнання "Талібану"

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що світова спільнота висунула талібам умови, повідомляє Лента.Ру.

Як уточнив політик, ведення переговорів з талібами не означає їх офіційного визнання. Макрон пояснив, що уряди змушені контактувати з "Талібаном", так як рух контролює Кабул і весь Афганістан. За його словами, тому доводиться вести з ними переговори в практичному плані. Французький президент зазначив, що талібам були поставлені умови.

Президент перерахував умови офіційного визнання "Талібану". В першу чергу вони стосуються дотримання прав людини. Крім того, від талібів вимагали не взаємодіяти з терористичними угрупованнями Афганістану. За словами Макрона, таліби повинні поважати "гідність афганських жінок".