Складено топ смартфонів у середньому ціновому сегменті

Смартфон Xiaomi Mi11 Lite 5G названо кращим пристроєм на операційній системі Android в середньому ціновому сегменті. Апарат побудовано на базі чіпа Snapdragon 780G. Усередині стоїть 8 ГБ оперативної і 128 ГБ внутрішньої пам'яті, повідомляє Обозреватель.

Згідно синтетичного тесту бенчмарка AnTuTu смартфон набрав 531 960 балів. Друге і третє місце зайняли смартфони Honor.

Xiaomi Mi11 Lite 5G

Так, "срібло" отримав Honor 50 Pro (507 095 балів) з процесором Snapdragon 778G. Обсяг "оперативки" – 8 Гб, постійної – 256 Гб. На третьому місці той же Honor 50 (500637), але не Pro-версії. Технічна частина смартфона така ж, як і у старшої моделі.

Honor 50 Pro

Далі йдуть такі смартфони як OPPO Reno6 5G з процесором Dimensity 900. Примітно, що пристрій оснастили 12 Гб оперативної пам'яті та 256 Гб постійної.

OPPO Reno6 5G

Також в списку є Redmi 10X 5G (чип Dimensity 820), а realme Q3 Pro, OPPO K9 5G і iQOO Z3 з чіпами Snapdragon 768G.

Останні рядки рейтингу зайняли моделі Huawei nova 8 Pro і nova 8, які отримали процесори Kirin 985.

Huawei nova 8 Pro

Додамо, що смартфони ROG Phone 5s і ROG Phone 5s Pro від компанії Asus названі найпотужнішими Android-смартфонами в світі.