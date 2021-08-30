Названо сім головних міфів про чоловічі зради

Зрада коханого чоловіка – не найприємніша тема, але хто ще може сказати про неї правду, як не психолог. А знати цю правду необхідно, щоб не залишитися "біля розбитого корита" з низькою самооцінкою, звинувачуючи себе в тому, що сталося, повідомляє Обозреватель.

Про це пише популярна в соцмережах сімейний психолог Ольга в своєму "Блозі доброї відьми" в Instagram. Фахівець розповіла про сім поширених міфів про зраду.

"Якщо любить, не зрадить"

Можна кохати й зраджувати, а можна бути вірним, не кохаючи. Любов і вірність – поняття не порівнянне навіть у жінок. А чоловіки, звичайно, будуть говорити своїй обраниці зворотне.

"Хоча деякі хитруни й скажуть правду з певною метою" , – зазначає психолог.

Любов і вірність – поняття не співставні. Джерело: Pexels

"Зрада означає, що у стосунках щось не так"

Кількість зрад, коли чоловікові чогось бракує в стосунках, і коли він повністю задоволений своєю дружиною, але з усім тим зраджує їй, приблизно однакова.

"Якщо боїться втратити, не зраджуватиме"

Більшість чоловіків, які таємно зраджують своїм дружинам, безперечно, дуже бояться, що їх викриють, але водночас упевнені, що попадаються тільки ідіоти, а вони – вже точно ні.

Зрада не обов'язково означає, що у стосунках щось не так. Джерело: Pexels

"У зраді завжди винні обидва"

У такому випадку винні всі троє, в тому числі коханка. Питання лише в співвідношенні. Коханка винна на 10%, дружина – на 20%, а сам зрадник – на решту 70%.

"До зради підштовхує жінка"

Це не правда. Якщо у стосунках є проблеми, чоловік повинен не йти наліво, а сказати про них дружині, допомогти, спробувати вирішити, і якщо вже все без успіху, тоді розлучитися. Усе інше від лукавого.

"Зраджують тільки слабкі безпринципні чоловіки з низькою самооцінкою"

Почасти це так. Але, на жаль, жоден навіть найбільш добропорядний і вірний чоловік не застрахований від того, що якась жінка стане для нього спокусою, якій він не мати сили буде протистояти.

"Я з нею просто спілкувався (цілувався), але не спав"

Швидше за все, спав. А якщо й не спав, то не тому, що не хотів.