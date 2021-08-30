День уважного автомобіліста: свята 30 серпня 2021

У цей день у світі відзначаються День народження електричного пилососа, Міжнародний день вина "Каберне Совіньон", День народження компакт-касети, Міжнародний день китової акули, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, День іграшки-пружини "Слинки", повідомляє УНИАН.

В Індії - День явища Крішни Джанмаштамі, в Казахстані - День Конституції, в США - День підсмаженого зефіру, , День пляжу, День печалі, День Франкенштейна, День комплексного підходу в лікуванні домашніх тварин, в Киргизстані - День архівіста, в Туреччині - День Перемоги, в Перу - День Святої троянди Лімської, на Філіппінах - День національних героїв, в Британії - літній банківський вихідний, Карнавал Ноттінг-Хілл, в Непалі - свято "Гаура Парва".

Пам'ятні дати 30 серпня, річниці та події

У 1860 році був запущений перший британський трамвай - Birkenhead Street.

У 1873 році була відкрита Земля Франца-Йосипа.

У 1877 році французький винахідник-самоучка Еміль Рено запатентував праксіноскоп - прабатько мультиплікації.

У 1901 році англійський винахідник Хьюберт Сесіл Бут запатентував електричний пилосос. Бут звернув увагу на пристрій, що застосовувався в поїздах для здування пилу з сидінь і вирішив, що було б набагато практичніше всмоктувати пил. Для перевірки ідеї Бут поклав хустку на сидіння обіднього стільця і спробував всмоктати ротом якомога більше пилу. Виявивши, що пил зібрався на нижній частині хустки, він зрозумів, що його ідея працездатна.

Бут сконструював великий пристрій, відомий як Puffing Billy, що приводиться в рух спочатку нафтовим, а потім електричним мотором. Пристрій перевозився кіньми і паркувався зовні будинку, а для чищення килимів використовувався 30-метровий шланг, що простягався через вікно. Бут заснував British Vacuum Cleaner Company. Серед клієнтів Бута була королева Вікторія, а також британське адміралтейство: очистивши від пилу бараки британських моряків, компанія Бута поклала край епідемії чуми. Цікавий випадок, що стався з Бутом після чистки монетного двору: його затримала поліція, звинувативши в крадіжці золота.

Справа в тому, що Бут забув викинути пил, і в його пилососі накопичилася велика кількість золотого піску. У перші роки XX століття в Британії навіть увійшли в моду vacuum cleaner parties: леді з вищого суспільства пили чай, спостерігаючи, як службовці Бута чистять килими в будинку.

У 1963 році, щоб зменшити ризик "випадкової" ядерної війни, між Москвою і Вашингтоном була встановлена "гаряча лінія".

У 1973 році в Кенії було заборонено полювання на слонів.

У 1995 році фон Течнер і Іварсей створили компанію Opera Software. Цей день розробники браузера вважають "днем народження" Opera.

У 2002 році Генрі Купрашвілі в древнегрузинському військово-тренувальному стилі, пов'язаний в чотирьох місцях по руках і ногах, першим в історії людства переплив протоку Дарданелли, подужавши 12 кілометрів за 3 години і 15 хвилин.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 серпня вшановує пам'ять святого Мирона, священнослужителя в Ахаї. Інші назви свята: "День Мирона", "Вдовчині помочи".

Що сьогодні не можна робити

Не можна довго дивитися в дзеркало - можете красу залишити в Задзеркаллі. А ще не можна ходити на цвинтар і згадувати нечистого.

Прикмети на 30 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

на сході сонця небо червоне - погода буде вітряною;

вранці туман і роса - погода буде хорошою;

поривчастий вітер - погода буде тихою, якщо ж вітер безперервний - чекайте негоду.

Іменини 30 Серпня

Іменини у Дмитра, Олексія, Аліпія, Мирона, Павла, Уляни, Іллі, Фірса і Філіпа.