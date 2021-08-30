Україну чекають сильні зливи: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні в понеділок, 30 серпня, вразить своїми температурними контрастами. На сході очікується спека до + 34 градусів, а на заході буде сиро, холодно і мокро, повідомляє РБК-Украина.

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На сході синоптики прогнозую сонячну, суху та спекотну погоду. Вночі в регіоні очікується від +14 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +28 +32 градусів, в Харкові до +33 градусів, в Донецькій і Луганській областях до +34 +35 градусів.

Південь України почне накривати сильними дощами, сухо буде тільки в Херсоні та Криму. Нічна температура складе + 20 +22 градуси, вдень в Одесі до +28 градусів, в Миколаєві до +31 градуса, в Херсоні до +32 + 34 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +20 +22 градуси, вдень +32 +34 градуси.

Північні області опиняться під впливом опадів – пройдуть сильні дощі. Вночі + 14 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до + 28 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують сильні дощі, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні від +12 до +16 градусів, вдень очікується від +19 до + 22 градусів.

У центральній частині країни пройдуть сильні дощі, вночі + 13 +16 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

У Києві 30 серпня синоптики прогнозують сильний дощ у денний і нічний час. Температура повітря вночі в столиці + 15 +17 градусів, вдень повітря прогріється до +25 + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 30 серпня

Анна Шиканова