Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку: с 30 серпня-5 вересня

На тижні з 30 серпня Овнам можуть запропонувати довгоочікуване підвищення, у Тельців настане активний період у житті, а Раки буквально зловлять удачу за хвіст. Дні Дів наповняться любов'ю, а у Стрільців виникнуть труднощі у відносинах, повідомляє Обозреватель.

Ольга Соломка склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 30 серпня-5 вересня. Кому псуватимуть настрій розбирання й сварки, а хто разом з осінню відкриє нову сторінку в житті, читайте далі.

Овен

Ви досягаєте гарних результатів у своїй діяльності і вам можуть запропонувати підвищення, про яке ви давно мріяли. Цю чудову пропозицію важливо не пропустити, бо вона відкриває для вас надзвичайні можливості та ще ширші перспективи.

Телець

Настає активний період, коли ви вже відпочили, набралися сил і щодуху накинулися на роботу, за якою вже скучили. Тут же народжуються нові ідеї, концепції, і ви цей тиждень проводите на дуже високій ноті і у хорошому фізичному та емоційному стані.

Близнюки

Не залишається нічого іншого, як просто трудитися і заробляти гроші. Так, цей тиждень наповненим роботою, якої буде інколи аж занадто, але вам справді зараз потрібні кошти і у вас буде гарна нагода значно поповнити свій бюджет.

Рак

Вам пощастить спіймати фортуну за хвіст і ви опинитесь у дуже спокійному та затишному місці і матимете можливість відпочити і взагалі гарно провести час, може навіть отримати якісь профілактичні чи косметологічні процедури.

Лев

Щось руйнується у вашому житті, змінюється ваша звична картина світу, гине те, що вже давно віджило своє і має бути зруйноване. Звичайно, вам буде шкода часу та праці, адже ви стільки сил витратили на створення всього цього, як виявилося, непотрібного.

Діва

Життя наповнюється коханням, ви тісно спілкуєтеся з милими вашому серцю людьми, давніми партнерами чи новими знайомими, ходите на побачення, вислуховуєте освідчення, отримуєте пропозиції, словом, влаштовуєте своє особисте життя.

Терези

Попереду не дуже ясні перспективи,і вам дуже складно починати щось робити, виникає навіть деякий острах, що робите щось не те, та й підтримки у вас не буде. Тож доводиться вчиняти на свій страх і ризик, збирати усю свою рішучість і бути навіть нерозсудливими.

Скорпіон

Потрібно бути завмерти на деякий час, бодай на цей тиждень, щоб трохи зібрати свої сили до купи, і зрозуміти, зрештою, де ви є і куди рухатися далі. Словом, поставте життя на паузу і не рухайтеся доти, доки не усвідомите, куди вам справді потрібно йти.

Стрілець

Можуть виникнути питання у стосунках. Чи то вас обманюватимуть, чи то ви будете не зовсім чесними з партнерами, і правда може вилізти назовні. Не зовсім приємна ситуація може розростися до сварок та розривів стосунків, якщо ви не знайдете потрібних слів та аргументів.

Козеріг

Гострі суперечки та розборки можуть значно зіпсувати настрій. Вас зачіпають та ранять чужі слова і ви намагаєтесь якось протистояти цій агресії, вдаючись до таких же методів. Зрештою, переможців у цих суперечках не буде – ви просто обмінюєтесь прикрими звинуваченнями.

Водолій

Для вас разом із осінню починається новий етап у житті, де вам потрібно буде зібратися, стати більш активними та відповідальними. Але поки вам це складно зробити, можливо тому що ви не зовсім усвідомлюєте важливість цього починання.

Риби

Чудесний тиждень, можливо один з найкращих за останній час, адже у вас буде привід відзначити у колі друзів та рідних якесь своє досягнення, приміром, отримання якоїсь посади, нагороди, нової більш цікавої та грошової роботи. Словом, підніметесь на вищий рівень.