Курс валют НБУ на 30 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 августа, остается стабильным на уровне 26.93 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 августа 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 31.66 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 августа 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 августа 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.96 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 августа 2021 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.33 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 августа 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.91 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.929000
|EUR
|Евро
|31.664500
|RUB
|Рубль
|0.363790
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.958700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.329600
|PLN
|Польский злотый
|6.914400