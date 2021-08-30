Державний або приватний пенсійний фонд: плюси й мінуси

В Україні склалася ситуація, коли молодим і зрілим громадянам, якщо немає накопичень у недержавному пенсійному фонді (НПФ), розраховувати на пенсію взагалі не варто. Таку заяву зробив глава Мінфіну Сергій Марченко, повідомляє UBR.

За його словами, щоб якось справитися з ситуацією, потрібно спочатку залучити для накопичень державну накопичувальну інституцію. Держава не може відразу "піти і роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно".

Йдеться про залучення на першому етапі або державного пенсійного фонду, або державної управляючої компанії. Що ж стосовно збільшення вкладених громадянами сум, то чиновник зізнався, що єдиний варіант - вкладати їх в ОВДП.

Платити - немає сенсу

Темпи старіння населення такі, що число працюючих буде постійно скорочуватися, а пенсіонерів - рости. Марченко стверджує, що сьогодні в Кабміні обговорюється варіант, коли українці будуть інвестувати 1% по ЄСВ і 1% з іншого джерела.

"Це може бути ПДФО або пряма бюджетна програма, до чого ми більш схильні. Мінфін пропонує створити окрему пряму бюджетну програму, скажімо, "Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему ", - зазначив він.

Правда, необхідність у внесках в приватні пенсійні фонди не торкнеться тих, кому до пенсії залишилося, умовно кажучи, п'ять років. Він запевняє, що Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи.

Але, звертає увагу міністр, при будь-яких розкладах це потребує додаткового навантаження на держбюджет. І вважає, що накопичувальна система буде працювати на вкладників: відрахування з зарплати акумулюються на індивідуальному пенсійному рахунку.

У результаті людина отримує у вигляді накопичувальної пенсії всі внески плюс інвестиційний дохід. А солідарна пенсійна система взагалі схожа на піраміду, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів.

Екс-міністр соцполітики Павло Розенко справедливо звертає увагу, що подібні заяви топ-чиновників геть відбивають бажання в чесних громадян взагалі щось платити Пенсійному фонду.

"Людина, яка чесно платить ЄСВ і працює легально, слухаючи такі заяви Марченка і Шмигаля, задумається, навіщо йому взагалі платити ЄСВ, якщо пенсію все одно не гарантують. Такі громадяни почнуть шукати обхідні маневри" , - переконаний Розенко.

Інфляція може з'їсти всі накопичення

За твердженнями Мінсоцу, якщо громадяни з повною стажем будуть із зарплати в 15 тис. грн платити внески (до солідарної плюс накопичувальної системи), то в підсумку вони отримають пенсію в 7 тис. грн. Але три чверті з цієї пенсії "солідарні".

Як зазначив екс-міністр соцполітики Андрій Рева, ці умовні 7 тис. грн - не гарантовані. Держава гарантує лише виплату сум з Пенсійного фонду. Що ж стосується НПФ, то існує маса ризиків.

"Якщо ви вкладаєте 1 грн до Пенсійного фонду, то держава вам гарантує 2 грн пенсії. Незалежно від економічної ситуації. Це - пенсійна формула. При вкладеннях в НПФ існують інфляційні ризики" , - говорить Рева.

Такий приклад: у Мінсоці будують свої розрахунки щодо внесків до НПФ на те, що накопичені кошти весь час будуть працювати з прибутковістю в 0,25% вище інфляції в місяць (близько 3% вище інфляції на рік).

"Уявіть собі, що у 2015-му інфляція склала 49%. З 2014-го по 2018 рік у таких НПФ прибутковість була негативною. Фондового ринку у нас немає. І куди ці фонди будуть вкладати кошти, невідомо" , - підкреслив він.

Марченко каже, що - в облігації внутрішньої держпозики. Але чи надійна така схема - питання.

Мінфін шукає спосіб виконати план з запозичень

У Кабміні розповідають про підвищення доходів держбюджету. Але плани з запозичень провалюються. Іноземці все менше хочуть вкладатися в наші ОВДП. Основні їх скупники - українські банки.

"Марченко вхопився за ідею НПФ, оскільки через них Кабміну буде легше справлятися з планами з запозичень за допомогою ОВДП. Але коли прийде час громадянам віддавати гроші, він уже міністром фінансів не буде" , - стверджує Рева.

За його словами, це як раз і є піраміда, а не солідарна система, як говорив Марченко. Рева звертає увагу на законопроект №2683 авторства глави комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галини Третьякової.

Третьякова пропонує запустити обов'язкову накопичувальну систему, яка передбачає, що незалежно від ваших бажань, знімуть 2% - з зарплати в НПФ, і 2% ЄСВ - в ПФУ. При цьому Рева заявляє, що раніше Третьякова очолювала пул найбільших страховиків у країні.

"Там вигадують якісь нові органи влади, якісь пенсійні казначейства. Адміністрування цієї системи буде коштувати дорожче, ніж зможуть зібрати з людей. Тому документ абсурдний. Там відкрито лобістські інтереси навколо побудови такої накопичувальної системи" , - ділиться міркуваннями Розенко.

У Східній Європі така пенсійна система зазнала краху

У законопроекті є посилання на досвід розвинених країн, де є фондовий ринок, але в Східній Європі пенсійна система з НПФ зазнала краху. В останніх фондового ринку немає, тому гроші працівників вкладали в ті ж ОВДП.

"Потім ця бульбашка ОВДП лопнула. І вони змушені були переводити гроші з НПФ до солідарної системи. 20 років країна брала ці гроші і фінансувало бюджетний дефіцит, а тепер 20 років буде віддавати їх людям, у яких колись позичила" , - говорить Рева.﻿

Плюс до всього Марченко стверджує, що головна причина необхідності переходу на НПФ - демографічна ситуація. Але, підкреслив Рева, в Україні сьогодні 11 млн пенсіонерів і 24 млн осіб працездатного віку.

Внески до Пенсійного фонду з них платять лише 10 млн. Якби Кабмін змусив платити ще й ті 14 млн, що залишилися, ситуація покращилася б кардинальним чином, переконаний екс-міністр. Торік Україна недобрала 19 млрд грн з ЄСВ.

Додамо, що з цих 10 млн платників 4 млн платять внески в ПФУ з мінімальної зарплати (6 тис. грн). Їх внесок - 1,3 тис. грн., а мінімальна пенсія - 1,8 тис. грн. Іншими словами, 6 млн працівників утримують 9 млн пенсіонерів при середній пенсії 3,7 тис. грн.

Які результати показують НПФ

Згідно з даними Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, під кінець І півріччя 2021-го чиста вартість активів усіх НПФ склала 3,707 млрд грн. Активи НПФ збільшилися за другий квартал 2021-го на 77,7 млн грн.

За другий квартал 2021-го кількість учасників НПФ збільшилася на 1415 осіб і за станом на 30 червня учасниками НПФ було понад 888 тис. осіб. За шість місяців 2021-го недержавні пенсійні фонди виплатили своїм учасникам 99,7 млн грн.

У I півріччі вкладники платили внески в 43 недержавних пенсійних фонди, і загальна сума надходжень до НПФ за цей час склала 131,6 млн грн.

Перша двадцятка найбільших НПФ виглядає так: