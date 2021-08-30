По всьому світу відкликають електрокари: яка ситуація в Україні

Американська корпорація General Motors (GM) оголосила про тимчасове припинення продажів і відкликання по всьому світу близько 142 тис. електрокарів Chevrolet Bolt 2017-2021 років випуску - через дефекти в акумуляторі ці авто можуть спалахнути, повідомляє UBR.

Для запобігання пожежам, що відбувалися вже неодноразово, власникам машин пропонують безкоштовне усунення неполадок в батареях.

Для цього власникам слід звернутися до автодилерів - але така можливість недоступна в Україні, хоча американський електромобіль придбав тут значну популярність.

UBR.ua вирішив розпитати експертів, що робити українським власникам даної моделі електрокара, щоб не допустити самозаймання акумулятора, а також з'ясував, що ризик спалахнути є не тільки у Bolt, а й у інших машин з електродвигуном, незалежно від виробника акумулятора.

Більш того, на думку частини експертів, в подальшому випадки самозаймання в електрокарах можуть стати ще більш поширеними. Головна причина - в різкому зростанні виробництва екологічно чистих автомобілів.

Чи можна українцям безкоштовно замінити батарею

Chevrolet Bolt випускається головним чином для ринку США і Канади, а в Європі і Україні офіційно не продається. Однак це не завадило моделі зайняти третю сходинку в списку найпопулярніших електромобілів нашої країни.

Станом на липень цього року українці зареєстрували 1 300 Bolt EV. Всього в Україні первинну реєстрацію пройшли 27 732 електрокарів, 26 тис. з яких, в тому числі машини Bolt, були придбані за кордоном.

Сприяють більшому завезенню електрокарів пільгові умови розмитнення, введені українською владою.

Завдяки їм українці частіше купують за кордоном старі машини, але при цьому нерідко користуються послугами посередників. Вони, у випадку з автомобілями на ринку США, спочатку купують їх на місцевих аукціонах.

Частина американських авто, після ввезення в Україну, потрапляє на вторинний ринок. На сервісі Auto.ria станом на 27 серпня на продаж було виставлено 55 Chevrolet Bolt EV - більшість з них були випущені з 2017 по 2019 рр., тобто вони потрапляють в число тих, хто може претендувати на заміну акумулятора.

Завдяки унікальному VIN-коду, закріпленому за кожним автомобілем, можна самостійно перевірити, чи підлягає конкретна машина відкличній кампанії (англ. Recall).

Зокрема, GM створили з цією метою окрему сторінку. Після введення в поле VIN-коду, сайт видасть дані про авто (модель і рік випуску), а також програми відкликання і ремонту, якими власник може скористатися.

UBR.ua перевірив на сайті VIN-коди деяких з розміщених на Auto.ria Bolt EV. Видана сервісом інформація свідчила, що ці авто не пройшли обидві з двох можливих програм відкликання.

Перша з них була оголошена ще в листопаді минулого року, після двох випадків загоряння машин (всього з листопада загорілося 10 Bolt EV). Тоді вважалося, що це відбувається лише в разі зарядки батареї Bolt на більш ніж 90%.

Тому GM в рамках відкликання встановлювали нове програмне забезпечення для автомобілів, яке обмежувало рівень заряду.

GM RECALL: "The last thing I thought was that the car would have spontaneously lit on fire ," one Chevy Bolt owner told @errolbarnett after GM recalled over 50 thousand electric cars due to defective batteries bursting into flames . Pic.twitter.com/ B3ZZaIAyAF - CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 23, 2021

Після того, як запропоновані заходи не подіяли - принаймні одне авто з "перепрошитого" ПО загорілося - 23 липня компанія оголосила про другу частину програми. Цього разу на авто (в т.ч. і з новим ПО) будуть повністю замінені дефективні акумуляторні блоки.

Щоб скористатися послугою, власнику необхідно звернутися до автодилера, який продав машину. Однак для українців, які купили авто через посередника на аукціоні, така можливість або закрита зовсім, або вимагає значних фінансових витрат.

Як пояснив власник сайту Autogeek Євген Муджирі, якщо автомобіль купувався на аукціоні цілих авто (Manheim), то у нього є шанси потрапити на безкоштовну заміну батареї. Якщо ж це була покупка "битого" авто з аукціону Copart, то "по суті автомобіль є списаним, і на нього не поширюється гарантія".

"У першому випадку потрібно відправити автомобіль у США, де йде кампанія відкликання, і звернутися до авторизованого сервісу. Але це займе в кращому разі місяць і кілька тисяч доларів, що зводить нанівець економічну доцільність цієї їдеї", - вказує Муджирі.

Що потрібно робити, щоб електрокар не зайнявся

Безпосередньо дефект, який може призвести до займання, являє собою "порваний анодний язичок і складений сепаратор" в акумуляторі, пояснили виданню Consumer Reports в південнокорейській LG, яка поставляє акумулятори для Chevrolet. Інші елементи конструкції батареї справні, запевняли там.

Як вказується на сайті GM, остаточного рішення, як усунути ваду, поки не знайшли - автовиробник буде шукати його спільно з LG.

Проте, як зазначає Муджирі, не можна говорити, що абсолютно все Chevrolet Bolt небезпечні, так як мова йде про невелику частку браку в акумуляторному блоці. Сама проблема, через яку з'являється ризик загоряння, вкрай рідкісна, що також вказували в компаніях.

Однак процес горіння літій-іонних акумуляторів через його особливості пов'язаний з великим ризиком - часто пожежники не можуть побороти полум'я до тих пір, поки машина не вигорить повністю.

Щоб знизити ризик займання, як мінімум до проходження ремонту в рамках відкличної кампанії, в GM радять власникам Bolt:

продовжувати заряджати машину до 90%, при цьому використовувати режими Hilltop Reserve (моделі 2017-18 рр.) і Target Charge Level (2019 г.);

заряджати авто частіше і уникати розряду акумулятора нижче 113 км запасу ходу;

не залишати авто на зарядці в приміщенні на ніч, а також паркуватися тільки на відкритому просторі.

На думку Євгена Муджирі, вищеописані заходи обережності "краще приймати, незалежно від того, якої марки у вас електромобіль" .

Аналогічну думку висловив віце-президент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислав Притоманов, назвавши описані рекомендації "загальними".

"Будь-який акумулятор не рекомендується заряджати на 100%, тому що це швидше буде виснажувати його ресурс - краще тримати заряд від 30 до 80%, тоді він буде рівномірно витрачатися. Також не тримати в закритих приміщеннях рекомендується не тільки електрокари, а й авто з газовими двигунами через ризик витоку газу - це загальні правила протипожежної безпеки", - говорить Притоманов.

За його словами, якщо дефект в батареї присутній, то машина може спалахнути незалежно від дотримання зазначених запобіжних заходів. Експерт також вважає, що в майбутньому поломки батарей будуть тільки наростати - для цього є дві основні причини.

Чому спалахують акумулятори

Загоряння електромашин через дефективні акумулятори траплялися і раніше. Правда, іноді вада, яка може привести до цього, виявляється автопідприємствами до того, як постраждають їхні клієнти.

Цього не сталося у випадку з Chevrolet (через пожежі в авто двоє людей отруїлися димом), але, наприклад, в німецькому автоконцерні BMW в 2020 році превентивно відкликали ряд моделей своїх гібридних авто через "забруднення" в акумуляторних блоках шведської компанії Northvolt.

Як зазначалося, спалахнути машина також могла лише з максимальним рівнем заряду.

З бракованими батареями виробництва LG раніше стикалися не тільки в Chevrolet, а й співвітчизники південнокорейців - компанія Hyundai - по всьому світу зафіксували як мінімум 15 пожеж в її електрокроссоверах Kona Electric.

Інциденти, як і в випадку з GM, тривали навіть після відкличної кампанії, яка передбачала встановлення заново ПО.

В результаті свою перевірку вирішили провести в південнокорейському Мінінфраструктури, де виявили, що причиною загорянь був анодний язичок в батареї. Незважаючи на схожість дефектів акумуляторів, що використовувалися в Bolt і Kona, LG запевняють , що між ними немає нічого спільного.

І все ж, на думку Владислава Притоманова, такі вади - по-перше, не виняткова біда LG, а, по-друге, не дивлячись на всю увагу, прикуту до проблеми пожеж в е-мобілях, в подальшому проблема може тільки посилитися.

Справа в тому, що до поширення дефективних електрокарів призводить не погано відпрацьовані технології, а ринкові умови, в яких діють виробники.

Віце-президент українського AVERE називає дві глобальні причини загоряння літій-іонних батарей.

Перша полягає в різкому зростанні випуску електромобілів. Збільшення числа замовлень на акумулятори призводить до підвищення завантаження виробничих потужностей, що знижує контроль якості.

"На будь-якому заводі, який займається виробництвом електроніки, одним з головних відділів є тестування якості. У нього є певна пропускна здатність, перевищення якої неминуче стає причиною появи браку", - говорить Притоманов.

Експерт нагадує, що аналогічна проблема проявилася кілька років тому у смартфонів Samsung Galaxy Note 7 - принципово батареї в мобільниках і автомобілях не відрізняються.

Зростання виробництва також призводить до дефіциту літію - сировини для виробництва батарей. Його нестача формує другу головну причину випуску браку.

Як вказує Притоманов, компанії часто переробляють акумулятори для повторного використання, але іноді, після поновлення батареї, деякі непридатні для подальшої роботи блоки в ній залишаються. Що, втім, теж пов'язано з недоліками відділу контролю якості.