Православний календар на вересень 2021: перелік релігійних свят

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі - день, який ознаменувався страшною стратою Хрестителя Ісуса Христа. 19 вересня - Михайлове диво. 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці і 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього. 30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, повідомляє УНИАН.

Православний календар на кожен день

1 вересня - Донської ікони Божої Матері.

2 вересня - Пророка Самуїла.

3 вересня - Преподобного Аврамія, Чудотворця Смоленського.

4 вересня - Грузинської ікони Божої Матері.

5 вересня - Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

6 вересня - Перенесення мощей святителя Петра, митрополита Московського, всієї Русі чудотворця.

7 вересня - Повернення мощей апостола Варфоломія.

7 вересня - Апостола Тита, Критського.

8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.

9 вересня - Преподобного Пімена Великого.

10 вересня - Здобуття мощей преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.

11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

12 вересня - Перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського.

12 вересня - Набуття мощей благовірного князя Данила Московського.

13 вересня - Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

14 вересня - Початок індикта - церковне новоліття.

15 вересня - Преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

16 вересня - Блаженного Іоанна Власатого, Ростовського чудотворця.

17 вересня - Набуття мощей святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського.

18 вересня - Пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі.

19 вересня - Михайлове диво - спогад дива Архістратига Михаїла, що був у Хонех (Колоссах).

20 вересня - Предпразднство Різдва Пресвятої Богородиці.

20 вересня - Святителя Іоанна, архієпископа Новгородського.

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.

22 вересня - Посвято Різдва Пресвятої Богородиці.

22 вересня - Праведних Богоотець Іоакима і Анни.

22 вересня - Преподобного Йосипа, ігумена Волоцького, Чудотворця.

23 вересня - Мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.

24 вересня - Перенесення мощей преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців.

24 вересня - Преподобного Силуана Афонського.

25 вересня - Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.

26 вересня - Пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі (Воскресіння словуще).

27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

28 вересня - Великомученика Микити.

29 вересня - Великомучениці Євфимії всехвальної.

30 вересня - Мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.