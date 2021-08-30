Православний календар на вересень 2021: перелік релігійних свят
11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі - день, який ознаменувався страшною стратою Хрестителя Ісуса Христа. 19 вересня - Михайлове диво. 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці і 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього. 30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, повідомляє УНИАН.
Православний календар на кожен день
1 вересня - Донської ікони Божої Матері.
2 вересня - Пророка Самуїла.
3 вересня - Преподобного Аврамія, Чудотворця Смоленського.
4 вересня - Грузинської ікони Божої Матері.
5 вересня - Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.
6 вересня - Перенесення мощей святителя Петра, митрополита Московського, всієї Русі чудотворця.
7 вересня - Повернення мощей апостола Варфоломія.
7 вересня - Апостола Тита, Критського.
8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.
9 вересня - Преподобного Пімена Великого.
10 вересня - Здобуття мощей преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.
11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
12 вересня - Перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського.
12 вересня - Набуття мощей благовірного князя Данила Московського.
13 вересня - Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
14 вересня - Початок індикта - церковне новоліття.
15 вересня - Преподобних Антонія і Феодосія Печерських.
16 вересня - Блаженного Іоанна Власатого, Ростовського чудотворця.
17 вересня - Набуття мощей святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського.
18 вересня - Пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі.
19 вересня - Михайлове диво - спогад дива Архістратига Михаїла, що був у Хонех (Колоссах).
20 вересня - Предпразднство Різдва Пресвятої Богородиці.
20 вересня - Святителя Іоанна, архієпископа Новгородського.
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.
22 вересня - Посвято Різдва Пресвятої Богородиці.
22 вересня - Праведних Богоотець Іоакима і Анни.
22 вересня - Преподобного Йосипа, ігумена Волоцького, Чудотворця.
23 вересня - Мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.
24 вересня - Перенесення мощей преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців.
24 вересня - Преподобного Силуана Афонського.
25 вересня - Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.
26 вересня - Пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі (Воскресіння словуще).
27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього.
28 вересня - Великомученика Микити.
29 вересня - Великомучениці Євфимії всехвальної.
30 вересня - Мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.