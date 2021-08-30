Що очікується на валютному ринку в понеділок

Всього два дні залишається до кінця місяця. Сьогодні імпортери, які з якихось причин досі не купили потрібний обсяг валюти, будуть прагнути зробити це з самого ранку, побоюючись подальшого зростання котирувань на міжбанківському валютному ринку.

Це призведе до тесту рівня 27 гривень, до якого в суботу не дійшли буквально пару копійок. Експортери, навпаки, не поспішатимуть з продажами, тому що одним вже виплатили компенсацію податку на додану вартість, а інші отримають гривню сьогодні-завтра. Тільки від Національного банку буде залежати, чи подолає сьогодні безготівковий долар позначку 27 гривень і підніметься вище чи ні.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,95/27,00 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в суботу вранці продавали по 26,99-27,00 гривень; до обіду цінник підняли до 27,01-27,02 гривень, а до вечора в деяких обмінниках долар віддавали не дешевше 27,03-27,05 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 27,02-27,03 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Якщо зростання на міжбанку продовжиться, то до вечора долар в Києві продаватимуть по 27,05 гривень або дорожче. Якщо ж котирування знизяться, є шанс, що і готівковий долар трохи подешевшає.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці виріс до долара до позначки 1,1800 після слів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що центральний банк може почати скорочувати щомісячні покупки облігацій в цьому році, хоча в подальшому він не поспішатиме з підвищенням процентних ставок. Вранці понеділка євро намагається продовжити зростання і вже піднявся до позначки 1,1808 долара. Готівковий євро в суботу продавали по 31,70-31,75 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в п'ятницю скористався черговою слабкістю американського долара і виріс з 74,30 до 73,46 рублів за долар. Вранці понеділка він спочатку виріс до 73,34 рублів за долар, а потім опустився до 73,60 рублів. Готівковий рубль в суботу продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною; далі все буде залежати від того, чи продовжить гривня падіння до всіх валют. В цьому випадку може вирости ціна і на готівковий рубль.