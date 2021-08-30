Разумков попросив Данилова назвати депутатів, на яких впливають олігархи

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков назвав домислами слова секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що олігархи впливають на депутатів, і закликав його назвати таких народних обранців з трибуни парламенту, повідомляє Ліга.net.

Разумков висловив надію, що Данилов вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів, тому що "зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив, - це корупція".

Спікер сказав, що готовий надати трибуну парламенту, "щоб пальцем показати, на кого є такий вплив".

"І якщо цього не відбудеться, то, можливо, доведеться вибачатися і перед народними депутатами, і перед українським парламентом", - заявив він.