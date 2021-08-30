Разумков попросив Данилова назвати депутатів, на яких впливають олігархи
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков назвав домислами слова секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що олігархи впливають на депутатів, і закликав його назвати таких народних обранців з трибуни парламенту, повідомляє Ліга.net.
Разумков висловив надію, що Данилов вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів, тому що
"зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив, - це корупція".
Спікер сказав, що готовий надати трибуну парламенту,
"щоб пальцем показати, на кого є такий вплив".
"І якщо цього не відбудеться, то, можливо, доведеться вибачатися і перед народними депутатами, і перед українським парламентом", - заявив він.
"Йти шляхом домислів чи якихось необгрунтованих звинувачень, як кажуть, без суду і слідства, - це точно не мій формат роботи. Можливо, у апарату РНБО в цьому плані більше досвіду, але сподіваюся, що все-таки немає", - сказав Разумков.