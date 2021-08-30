Міністр юстиції прийняв на роботу довічно засуджену

У Міністерство юстиції влаштували на роботу жінку, яка відбуває довічне ув’язнення, повідомляє Букви.

Про це заявив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська.

"Ну як і обіцяв розповідаю: довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін’юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені" , — сказав міністр.

На яку саму посаду влаштували ув’язнену, він не уточнив.

Малюська переконаний, що працювати треба усім працездатним.