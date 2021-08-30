Іловайська трагедія: СБУ повинна розсекретити майже 50 томів документів

Офіс генпрокурора звернувся в Службу безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію 2014 року. Тоді українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Новое время.

"Ми розсекретимо матеріали, з них 70 томів. Ми звернулися ініційовано в СБУ для того, щоб розсекретити 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, доноси, інформаційні бюлетені і так далі", - сказала Венедиктова.

За її словами, після розсекречення розслідування придбає "іншу картину".

В кінці серпня 2014 українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Ці події вплинули на хід всієї війни і стали відомі як Іловайська трагедія або Іловайский котел.

Українські сили виявилися в оточенні по ряду причин, головною з яких було вторгнення регулярних російських військ, що призвело до значноЇ переваги агресора як за чисельністю особового складу, так і за кількістю військової техніки.

За даними Національного військово-історичного музею, протягом цих днів загинули 368 українських військових, більше 400 були поранені, близько 300 - потрапили в полон, 18 досі вважаються зниклими безвісти. З усіх загиблих українських бійців понад 250 були вбиті безпосередньо під час виходу з оточення по т.зв. "зеленому" коридору.