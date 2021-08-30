Шмигаль анонсував старт реформи НУШ у п’ятих класах

Від початку нового навчального року реформа Нової української школи стартує у пілотних п’ятих класах 136 шкіл України, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п’ятих класах 136 шкіл України" , — написав він у Facebook.

За словами Шмигаля, ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації — набути компетенцій для застосування знань у реальному житті.