Візит до Вашингтона: чи зможе Зеленський повернутися зі здобутками

Критики нарікають, що Володимир Зеленський їде з візитом до США в найбільш мертвий політичний сезон у Вашингтоні. Однак ймовірність повернутися зі здобутками є, повідомляє 24 Канал.

Не варто хвилюватися, що дату поїздки перенесли. Як експерти, так і в команді Зеленського впевнені, що це не через зневажливе ставлення до України. Ба більше, за час президентства Джо Байдена не так багато світових лідерів отримали запрошення в Білий дім.

Востаннє Зеленський зустрічався з американським президентом 2 роки тому. Тоді господарем Білого дому був Дональд Трамп. З Джо Байденом розмова може бути більш продуктивна.

Українська сторона в цій розмові хотіла б почути конкретну відповідь щодо можливості в майбутньому стати членом НАТО. В теперішньому часі – підписати угоди щодо співпраці в оборонній сфері й отримати військову підтримку.

"Головне, що готується ця угода в оборонній сфері. Вона рамкова. Не мовиться про те, що американці погодяться нас захищати, воювати за нас. Однак нам треба поставити питання про співпрацю в оборонній сфері системну основу. Ця угода дає для цього можливості" , – сказав політолог Володимир Фесенко.

Питання "Північного потоку-2"

Також на порядку денному угоди у галузі досліджень, випробувань та співпраці у космічній сфері. Хоча президента, найімовірніше, найбільше непокоїть інше питання – це "Північний потік-2".

Можна припустити, що Зеленський захоче гарантій, що газогін не стане зброєю проти України в руках Росії. Втім незручне для Байдена питання можуть зняти з порядку денного.

Експерти та депутати також сподіваються, що Україна не повернеться без фінансової підтримки. Зокрема, продовження програми Міжнародного валютного фонду.

"Нам треба або її продовжити, або затвердити нову програму. Я дуже сподіваюся, що на цих переговорах у США Україна покаже вимоги, які ми виконали, і ті завдання, на які ми готові підписатися для того, щоб отримати наступні транші" , – зауважив нардеп Ярослав Железняк.

Що повинна зробити українська сторона

"Позиція Байдена – це одне. Позиція сенаторів і конгресменів – це інше. Ми маємо з ними працювати, тому що вони створюють внутрішній тиск на цю ситуацію і змушують змінювати позицію і шукати певні компенсатори. Попри те, що є задуми Байдена не палити мости з Росією" , – наголосив політичний експерт Ігор Петренко.

Раніше Ентоні Блінкен озвучив 5 вимог, які Україна має втілити до поїздки до Вашингтона:

ухвалення Вищої ради правосуддя;

прозора процедура відбору керівників до антикорупційних органів;

відновлення корпоративного управління на державних підприємствах;

реформа Служби безпеки України;

посадка корупціонерів.

Україна виконала домашнє завдання лише частково. Однак може надолужити з вересня, коли запрацює Верховна Рада.

"Основне для американців – не те щоб ми робили якісь окремі кроки, окремі заходи, щоб втілити домашнє завдання. Для них головне розуміти, що є стратегія розвитку. В нас є певна стратегія руху, якої ми тримаємося і виконуємо. Вони побачать, що в наших реформах в нашій діяльності є певна системність" , – додав експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Однак перед поїздкою до Вашингтона Зеленський зустрінеться у Чикаго з діаспорою. Вже після важливих політичних переговорів у столиці США поїде до Каліфорнії. Там виступить у Стенфордському університеті. Ймовірно, зустрінеться з Ілоном Маском і гендиректором Apple Тімом Куком.