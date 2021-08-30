Арестович назвав проблеми Іловайської трагедії

Росіяни з самого початку заманювали українських військових до коридору. Іловайська трагедія триває досі. У цьому переконаний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє ТСН.

Експерт зауважив, що аналізуючи трагедію в Іловайську, яка сталася сім років тому, слід дати політичну та військову оцінку та оцінити інформаційну складову. Він додав, що ця трагічна ситуація пересварила військових, народ з керівництвом держави і її вплив триває і досі.

"Нас всіх пересварили", - зауважив Олексій Арестович.

На його думку, згідно з теорією "воронки катастроф", трагедія стала неминучою, хоча її можна було уникнути, але багато питань, на які слідство не може дати відповіді.

Він вважає, що коридори, якими виходили з оточення українські військові, могли були іншими, а не узгоджені разом з росіянами, інакше слід було поставитися до даних розвідки та не ухвалювати консервативних рішень. Неправильною була й оцінка стратегічної інформації довкола країни.

Слід врахувати і те, що в росіян вже був досвід створення таких коридорів. Вони від самого початку в Іловайську планували таку операцію, адже боялися прямих зіткнень і потрапляння в полон військових. Тому українських військових спеціально заманювали в коридор.