Шкільні канікули в 2021-2022 році: новий графік
Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня. Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, заняття почнуться у звичайному форматі – в класах. Перехід на дистанційне навчання можливий тільки в разі різкого зростання кількості хворих коронавірусом, повідомляє Народна правда.
Коли школярі підуть відпочивати на канікули у 2021-2022 навчальному році – читайте далі.
Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.
У більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.
Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році:
- Осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року
- Зимові канікули – з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
- Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
- Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року
Тривалість навчального року:
- Початкова школа (1-4 класи) – 720 годин
- Гімназія (5-9 класи) – 890 годин
- Ліцей – (10-12 класи) – 1110 годин
Додаткові вихідні дні:
- 14 жовтня – День захисника України
- 25 грудня – католицьке Різдво
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 25 квітня – Великдень
- 1 травня – День праці
- 9 травня – День Перемоги
Графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також – в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.