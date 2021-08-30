Заробітчани можуть отримувати до 100 тис. грн: де і скільки платять
За кордон активно заманюють іноземних заробітчан. Іноземний ринок праці усіяний вигідними пропозиціями - шукають зварників, слюсарів, операторів робочих верстатів, різноробочих, повідомляє UBR.
Досвідчені кадри з України цікаві роботодавцям з Польщі (44% всіх актуальних іноземних вакансій), Литви (15%), Словаччини (11%), Німеччини (7%), Латвії (7%) і Фінляндії (7%), свідчать дані кадрового порталу grc.ua.
Повідомляється, що зарплата залежить від кваліфікації персоналу і країни. Робочим гарантують страховку, офіційне працевлаштування, житло (в 77% усіх актуальних вакансій), харчування (62%) і спеціальний одяг (61%).
Зарплата "блакитних комірців" за кордоном може стартувати від 31 тис. грн (пропозиція для різноробочих на будівництві в Литві, досвід роботи і знання мови не вимагається) і досягати 100 тис. грн (вакансія автомеханіка в японському місті Фуццу, обов'язково - наявність сертифіката, що підтверджує досвід роботи, знання англійської мови і наявність японського водійського посвідчення).
Найвищі зарплати для робітників пропонують у таких країнах:
- Фінляндії (від 94 тис. грн, потрібні робітники з досвідом роботи 2-3 року, сертифікатами, що підтверджують кваліфікацію, знанням основ англійської мови. Робота вахтовим методом - мінімум 9-10 місяців);
- Німеччини (від 58 тис. грн);
- Польщі (від 46 тис. грн. Важлива перевага - оклад, компенсація працівникам з України за відбування карантину (14 днів) і тести на коронавірус, і безкоштовна вакцинація).