Кулеба розповів, чи планують переносити переговори щодо Донбасу з Мінська

Новий майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі "не на порядку денному", повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, днями відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в онлайн-режимі.

"Абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному, питання альтернативного Мінську міста — ми це не обговорюємо" , — заявив Кулеба.

Раніше перший президент України та голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук заявляв, що переговори в Мінську не можуть тривати, поки Білоруссю керує самопроголошений президент Олександр Лукашенко.