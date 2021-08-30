Таліби обіцяють незабаром оголосити про створення інклюзивного уряду

Таліби обіцяють незабаром оголосити про створення інклюзивного уряду

Представники захопившого Афганістан радикального руху "Талібан" запевняють, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки, повідомляє "Интерфакс".

"Вчора і сьогодні делегація Політичного управління Ісламського Емірату Афганістан (уряд талібів, що існувала з 1996 по 2001 рік) провела зустрічі з різними політичними діячами, старійшинами племен, журналістами та активістами країни", - повідомив представник руху Барак Альханафі.
"На засіданні делегація Політичного офісу запевнила всіх в гарантії безпеки, поінформувала про поточну ситуацію в країні і майбутнє системи. Делегація також вислухала їх думки і пропозиції, підкресливши, що для руху є пріоритетними єдність, безпека, процвітання і розвиток країни і народу", - зазначив Альханафі.

Тим часом прес-секретар руху Забіулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано в найближчі дні.

"Талібан" сподівається, що протягом декількох днів буде оголошено про представницький уряд в Афганістані, оскільки консультації з цього питання тривають", - заявив Муджахід.

За його словами, тривають зусилля з формування нового уряду на широкій основі в Афганістані, але деякі незначні перешкоди затримували цей процес.

"По-перше, раптовий вхід в Кабул і таке захоплення влади були несподіваними. Ми хочемо вести широкі переговори про формування уряду", - зазначив він.

За його словами, переговори ведуться з усіх аспектів нової адміністрації. Він висловив надію, що таліби зроблять офіційну заяву з цього приводу протягом декількох днів.

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