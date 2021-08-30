Таліби обіцяють незабаром оголосити про створення інклюзивного уряду

Представники захопившого Афганістан радикального руху "Талібан" запевняють, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки, повідомляє "Интерфакс".

"Вчора і сьогодні делегація Політичного управління Ісламського Емірату Афганістан (уряд талібів, що існувала з 1996 по 2001 рік) провела зустрічі з різними політичними діячами, старійшинами племен, журналістами та активістами країни", - повідомив представник руху Барак Альханафі.

"На засіданні делегація Політичного офісу запевнила всіх в гарантії безпеки, поінформувала про поточну ситуацію в країні і майбутнє системи. Делегація також вислухала їх думки і пропозиції, підкресливши, що для руху є пріоритетними єдність, безпека, процвітання і розвиток країни і народу", - зазначив Альханафі.

Тим часом прес-секретар руху Забіулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано в найближчі дні.

"Талібан" сподівається, що протягом декількох днів буде оголошено про представницький уряд в Афганістані, оскільки консультації з цього питання тривають", - заявив Муджахід.

За його словами, тривають зусилля з формування нового уряду на широкій основі в Афганістані, але деякі незначні перешкоди затримували цей процес.

"По-перше, раптовий вхід в Кабул і таке захоплення влади були несподіваними. Ми хочемо вести широкі переговори про формування уряду", - зазначив він.

За його словами, переговори ведуться з усіх аспектів нової адміністрації. Він висловив надію, що таліби зроблять офіційну заяву з цього приводу протягом декількох днів.