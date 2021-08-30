Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ для населення

Постачальник "останньої надії" (ППН), яким виступає газопостачальна компанія "Нафтогаз України", підвищив ціну одного кубометра природного газу для побутових споживачів на 22 коп. до 12 грн, повідомляється на сайті компанії.

"Ціна зазначена із ПДВ за куб. м, змінюється щомісяця. Послуги ППН потрібно обов'язково сплачувати", - зазначено на сайті.

В "Нафтогазі" повідомили, що на сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тис. клієнтів в Донецькій, Херсонській, Полтавській, Тернопільській, Запорізькій і Житомирській областях.

Після підключення до ППН споживач протягом 60 днів повинен вибрати собі нового постачальника газу. Якщо в цей період підключення до іншого постачальника не відбудеться, подача газу буде відключена.

Відзначимо, що річний тариф ГК "Нафтогаз України" залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і є одним з найнижчих по Україні.