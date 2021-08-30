Арестович пояснив, чому зустріч "нормандського формату" по Донбасу малоймовірна

Імовірність зустрічі в "нормандському форматі" по Донбасу впродовж найближчого місяця є дуже низькою через велику кількість політичних подій у світі﻿. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Деловая столица.

"Думаю, що на зустріч найближчим часом навряд чи слід очікувати. Бо надто багато політичних подій відбувається у всіх країнах, які є учасницями "нормандського формату". Починаючи з того, що вибори до Держдуми російської у вересні, вибори у Федеральні збори Німеччини та кампанія з президентських виборів у Франції стартує так чи інакше у вересні. Тобто це дуже складна історія. У нас же, відповідно, державний візит, білорусько-російські навчання "Захід-2021" і 100-тисячне угруповання військ на наших кордонах" , — сказав Арестович.

За його словами, зовнішньополітична ситуація не сприяє активізації переговорів Нормандської четвірки, хоча Україна готова до зустрічі в будь-який час.